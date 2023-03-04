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大陸 大陸焦點 特派現場

網美臉貼狗合照「被咬破相」喊告求償！　網友因1點一面倒挺飼主

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲網美被狗咬傷臉部。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

湖北省武漢市武展星光集市上月舉辦一場寵物活動，一名網美受邀參加宣傳，她在現場貼向一隻邊境牧羊犬想合照，卻被咬傷臉部，並於事後向飼主求償遭拒。事發影片曝光後，多數網友卻一面倒挺飼主。

根據陸媒《都市快報》報導，該名網美在活動當天（2/25）受主辦單位邀請到場宣傳，她隨機找了一隻邊境牧羊犬就上前觸摸，詢問「牠叫什麼名字呀？」並把臉湊近。

沒想到狗狗突然間被激怒，轉頭咬住該網美的臉，她則驚叫一聲並起身掩面離開。事後該網美臉上留下2條明顯咬痕，她向飼主請求賠償，飼主則拒絕。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲網美向飼主求償。（圖／翻攝自微博）

飼主指出，事發當天他就陪著該網美就醫，而當下是對方未經允許就湊近摸狗，還要求賠償，讓他無法接受，沒想到要被對方提告，「千萬不要讓陌生人隨意摸自家狗，否則會像我一樣面臨被起訴。」

該網美遭咬的影片被上傳到微博後，多數網友都認為飼主不須賠償，紛紛留言表示，「遇到陌生不熟的狗，還不問主人能不能摸就上手把臉湊過去」、「主人不是不讓摸嗎」、「這女生沒有試探直接摸邊牧，關鍵是還把臉湊過去，我不理解」，且還有人觀察到，網美湊近後摸狗的方式不對，「她還做出鎖喉的動作」、「你頭伸過去了，牠以為你要咬牠」。

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