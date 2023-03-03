台鐵4／26起大改點！386班次行車時刻變動　「北高最快3小時40分」　

▲台鐵4/26大改點，大量投入EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

配合新車投入營運，以及嘉義鐵路高架化，台鐵4月26日起大改點，總共有386列次調整行車時刻，其中西部增開EMU3000型新自強號及普悠瑪號，北高最快3小時40分鐘就能飆到。

台鐵局今晚表示，配合鐵道局嘉義市區鐵路高架化計畫及EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車陸續投入營運，4月26日起將進行列車時刻調整，總共有386列次大改點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

改點後整體自強號運能提升8.7%，其中西線7.6%、東線及南迴線9.8%，相關時刻自3月6日起公布台鐵局官網，3月8日起開放團體訂票、3月29日開放一般旅客訂票。

▼台鐵4/26大改點資訊。（圖／台鐵）

根據台鐵改點規劃，西部幹線將增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車，西線自強號運能提升7.6%。包括增開EMU3000型自強號143次、110次，台北=高雄行駛時間3小時57分，行駛區間周一到周六為七堵到潮州，周日經北迴延長行駛至花蓮。

另增開普悠瑪列車131次、132次，台北=高雄行駛時間3小時40分；131次行駛區間為南港到潮州、132次為枋寮到南港。

此外，4月20日起，原行駛南半環之377次台中-台東、378次台東-台中將延長行駛區間為七堵經南迴至台東，並更改車次為161次、168次。另EMU3000型及900型電聯車將投入東部地區替駛PP推拉式及DMU柴聯自強號，提升東線及南迴線運能9.8%。