台鐵4／26大改點！西部6列EMU3000型特仕車首推自由座　票價95折

▲台鐵EMU3000型新自強號部分班次將試辦自由座。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵4月26日起大改點，386列次調整行車時刻，為降低PP自強號老舊車輛故障，台鐵將進行改造升級，並投入EMU3000型特仕車替駛西部幹線原PP車型班次，台鐵也將參考高鐵作法，EMU3000型特仕車將首度試辦每列6節自由座，票價為自強號95折，電子票證或定期票不能搭乘。

台鐵局今晚宣布，為增加夜間軌道設施養護時間及提升PP推拉式自強號妥善率，投入EMU3000型特仕車替駛原PP車型，並參考台灣高鐵作法，試辦自由座，指定第4車到第9車等6節自由座車廂，總量管制發售自由座車票，票價為自強號95折。

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EMU3000型特仕車替駛替駛車次包括117次(基隆-潮州)、146次(潮州-七堵)、191次(七堵-潮州，改點後更名為133次)、192次(潮州-七堵，改點後更名為120次)、145次(七堵-潮州)、108次(潮州-七堵)。

台鐵局表示，為維服務水準，EMU3000型特仕車將指定6節自由座車廂，包括第4車到第9車，並以總量管制方式發售自由座乘車票避免擁擠，非當次車旅客、持電子票證及定期票旅客均不得搭乘，維持服務品質。

根據規劃，自由座票價以乘車區間自強號票價95折計算，開放於乘車前4日於台局官網、車站窗口及多功能自售機預購。但僅限窗口及多功能自售機取票，不開放手機QR行動票證或超商及郵局取票。