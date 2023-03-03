2023年度代表字是「缺」？　洪孟楷批政府：不要只顧選舉不顧民生

記者詹宜庭／台北報導

國內不僅缺蛋問題持續延燒，還面臨缺雞、缺水、缺電狀況。對此，國民黨立委洪孟楷3日在《國是論壇》中批評，民進黨政府只顧選舉不顧人民，不禁讓他擔心「缺」會不會是2023年度代表字？呼籲政府不要只顧選舉而不顧民生。

南投縣第二選區立委補選將在明日投票，洪孟楷今日在《國是論壇》中表示，藍綠兩黨力挺自家人無可厚非，但身為中華民國的行政官員、政務官有什麼理由出現在輔選當中？他更特別點名農委會主委陳吉仲，短短半個月三度到南投與民進黨立委候選人開座談會，質疑「什麼時候這麼親民了？」

洪孟楷表示，今年才過兩個月就遇到缺蛋、缺雞、缺水、缺電等狀況，民眾真的擔心「缺」成為2023年年度代表字。另對於勞退新制投資效益，洪孟楷說，目前有七成民眾對此感到沒有信心，媒體更稱「信心崩盤」，政府公布的勞退新制投資效益平均每位勞工虧損1.8萬，創下2014年最差。

洪孟楷指出，政府還想突襲修《全動法》，不僅想箝制言論與新聞媒體自由，還想讓16歲以上學生造冊，「去年的中介法引發民怨的教訓這麼快就忘了？民進黨到底想幹嘛？」因此，他呼籲政府應懸崖勒馬，不要只顧選舉而不顧民生。

▲藍營立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）