　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連署「清查退伍官兵」　綠委批日媒太過分：一定要幫退伍軍人澄清

▲▼ 民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者陳家豪攝）

記者杜冠霖／台北報導

《日本經濟新聞》報導指我國9成退役軍官赴中出賣情報，退輔會主委馮世寬為此飆罵「放他X的屁」，並要求將原話翻譯給日媒，也有立委臨時提案清查退伍軍士官。連署提案的立委何志偉3日表示，大家對於這種亂寫的東西都很憤怒，日媒的新聞報導9成太假了、太過分了，提案是幫退伍軍人澄清，這是負責任表現。

《日本經濟新聞》報導，總統蔡英文至今無法掌控國軍，因為台灣共諜太多，甚至有9成退役軍官赴中出賣情報；相關內容讓馮世寬爆粗口，嗆聲「放他X的屁」，而在面對立委質詢時，表示自己看到報導都沒睡好，「我們國軍將領怎麼連日本人都來污辱」，所以自己回了句不好聽的話，他也非常希望媒體把原話翻譯出去，「我承受任何後果，為什麼？因為我忍不住心中的痛」。

對此，民進黨立委劉世芳表示，不管是國防部還是馮世寬都否認這樣的說法，畢竟九成這樣的數字太誇張，但2016年到2023年確實都有退役將領涉案，國防部和退輔會要更注意內部政風及保防是最大重點。

對於日媒報導，何志偉表示，大家對於這種亂寫的東西，每個人都很憤怒，日媒的新聞報導9成太假了、太過分了，因為沒有這件事情。

何志偉指出，澄清要有所本的澄清，一定要幫退伍軍人澄清、釐清相關事情。這個提案是為了讓相關訊息更加清晰，面對假消息勇於釐清、澄清，這才是負責任的表現。

ET快訊
快訊／普悠瑪出軌18死　司機員尤振仲判4年6月定讞
放慢「蔥多餅搓鈔片」　他2關鍵逆風問：要砍得這麼真切嗎
快訊／點火驅蛇燒死5親人　台中阿公2罪起訴
快訊／交流道下車禍慘死　手遊畫面還在跑
以為中1.5億大樂透！　男控彩券行「掉包」結果曝
酒店妹上班4個月慘死　父母崩潰：她說還在待業中
快訊／《日經》台北辦公室　遭潑尿抗議
猴痘疫苗「增2類人可打」　再加購1萬劑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓冠廷控南投縣府隱匿「林明溱豪宅」圖資　他選前提告了！

邱莉莉涉賄拒辭議長　黃國昌嗆「臉皮比犀牛皮厚」：南檢應提當選無效

傳黃國昌列民眾黨不分區　柯文哲：他戰鬥力很強

台南正副議長涉賄10人遭起訴　民進黨：支持司法嚴辦到底

日經報導台9成退役軍官赴中賣情報　陳建仁：子虛烏有、謠言止於智者

連署「清查退伍官兵」　綠委批日媒太過分：一定要幫退伍軍人澄清

不發貼文、選前之夜也缺席　朱立倫：侯友宜有拍影片晚會播

賴清德一肩扛起蔡培慧　秦慧珠曝林明溱選輸下場：兒子別想再參選

郭台銘發文力挺林明溱　朱立倫：樂見每個人都站出來

4月電價可能漲3成？　王美花曝3大原則

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

妹子環球影城化身魔法師　用「魔杖」施咒球直接飄起

卓冠廷控南投縣府隱匿「林明溱豪宅」圖資　他選前提告了！

邱莉莉涉賄拒辭議長　黃國昌嗆「臉皮比犀牛皮厚」：南檢應提當選無效

傳黃國昌列民眾黨不分區　柯文哲：他戰鬥力很強

台南正副議長涉賄10人遭起訴　民進黨：支持司法嚴辦到底

日經報導台9成退役軍官赴中賣情報　陳建仁：子虛烏有、謠言止於智者

連署「清查退伍官兵」　綠委批日媒太過分：一定要幫退伍軍人澄清

不發貼文、選前之夜也缺席　朱立倫：侯友宜有拍影片晚會播

賴清德一肩扛起蔡培慧　秦慧珠曝林明溱選輸下場：兒子別想再參選

郭台銘發文力挺林明溱　朱立倫：樂見每個人都站出來

4月電價可能漲3成？　王美花曝3大原則

慧洋2月營收年減逾4成　看好3月散裝市場漸入佳境

慧洋自結2月稅前EPS虧損0.26元　3月看好中國需求與南美洲穀物

屏東萬丹2機車擦撞　無照男直接離開...吃罰單還要移送法辦

卓冠廷控南投縣府隱匿「林明溱豪宅」圖資　他選前提告了！

邱莉莉涉賄拒辭議長　黃國昌嗆「臉皮比犀牛皮厚」：南檢應提當選無效

經典賽球員吃什麼？義大利要求「這道菜」　菜單客製化換了20次

傳黃國昌列民眾黨不分區　柯文哲：他戰鬥力很強

東森購物Strawberry益菌棉限時促銷熱賣　月月抽萬元提貨券

普悠瑪出軌案18死　司機員尤振仲判刑4年6月定讞

瑪丹娜大談嬤孫戀！　緊貼「小35歲壯碩新歡」

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

政治熱門新聞

藍委挺林明溱力抗「綠營惡法」

拚4月發現金！陳建仁赴立院報告特別預算　加碼補助估5百萬人受惠

總統府副侍衛長吳松齡上任2天被拔職　陸軍：疑涉違規使用公務車

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

蔣萬安宣布公辦都更新政　住户同意門檻從90%下調到75％

抗議基地台被酸爆！　議員反擊了：到現在還沒有拆

勞退帳戶虧10萬？勞動部：政府不會坑錢

3.7萬⇾2.7萬！產業嘆台灣缺工嚴重　他曝數據：慣老闆缺便宜勞工

F16飛行員不足？郭正亮曝1事不得了

「絕不動員學生上戰場」　潘文忠：教部已行文停止填報全動署系統

背「違停之父」罵名　陳歐珀還原提案經過：我有相當使命感面對問題

即／郭台銘表態　支持林明溱立委補選

徐巧芯質疑何不進口東南亞雞蛋　陳吉仲：中國、越南、印度有打疫苗

穿飛行夾克被年輕人辱罵「可恥」！　她點名蔡英文

更多熱門

相關新聞

馮世寬爆粗口　柯文哲「完全正常」：必須跟日媒抗議

馮世寬爆粗口　柯文哲「完全正常」：必須跟日媒抗議

日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，引發退輔會主委馮世寬大罵「放他媽的屁！」。對此，前台北市長柯文哲受訪時表示，做為軍人，遇到這種跟現實完全不符合的狀況，當然會生氣抗議，必須跟日媒表達抗議。

穿飛行夾克被年輕人辱罵「可恥」！　她點名蔡英文

穿飛行夾克被年輕人辱罵「可恥」！　她點名蔡英文

「絕不動員學生上戰場」　潘文忠：教部已行文停止填報全動署系統

「絕不動員學生上戰場」　潘文忠：教部已行文停止填報全動署系統

全動法引發16歲學生參戰疑慮　教部：停止系統建置「名冊留校」

全動法引發16歲學生參戰疑慮　教部：停止系統建置「名冊留校」

要國防部下架《全動法》修法公告　陳建仁：整合意見後再提新草案

要國防部下架《全動法》修法公告　陳建仁：整合意見後再提新草案

關鍵字：

何志偉軍人台海關係馮世寬國防部

讀者迴響

熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

即／酒客框女公關不成「6刀砍死對方」再自殘

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

更多

最夯影音

更多
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面