連署「清查退伍官兵」　綠委批日媒太過分：一定要幫退伍軍人澄清

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

《日本經濟新聞》報導指我國9成退役軍官赴中出賣情報，退輔會主委馮世寬為此飆罵「放他X的屁」，並要求將原話翻譯給日媒，也有立委臨時提案清查退伍軍士官。連署提案的立委何志偉3日表示，大家對於這種亂寫的東西都很憤怒，日媒的新聞報導9成太假了、太過分了，提案是幫退伍軍人澄清，這是負責任表現。

《日本經濟新聞》報導，總統蔡英文至今無法掌控國軍，因為台灣共諜太多，甚至有9成退役軍官赴中出賣情報；相關內容讓馮世寬爆粗口，嗆聲「放他X的屁」，而在面對立委質詢時，表示自己看到報導都沒睡好，「我們國軍將領怎麼連日本人都來污辱」，所以自己回了句不好聽的話，他也非常希望媒體把原話翻譯出去，「我承受任何後果，為什麼？因為我忍不住心中的痛」。

對此，民進黨立委劉世芳表示，不管是國防部還是馮世寬都否認這樣的說法，畢竟九成這樣的數字太誇張，但2016年到2023年確實都有退役將領涉案，國防部和退輔會要更注意內部政風及保防是最大重點。

對於日媒報導，何志偉表示，大家對於這種亂寫的東西，每個人都很憤怒，日媒的新聞報導9成太假了、太過分了，因為沒有這件事情。

何志偉指出，澄清要有所本的澄清，一定要幫退伍軍人澄清、釐清相關事情。這個提案是為了讓相關訊息更加清晰，面對假消息勇於釐清、澄清，這才是負責任的表現。