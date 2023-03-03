睽違2年！超商「濃厚系抹茶霜淇淋」回來了　加生乳特濃版必吃

▲濃郁系「抹茶霜淇淋」睽違2年重磅回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

抹茶控等到了！睽違2年，全家濃厚系「抹茶霜淇淋」終於重磅回歸，選用日本靜岡抹茶製成，每一口都能吃到帶有微苦茶香的尾韻，並加碼推出特濃版「小農鮮乳+抹茶」的綜合口味選擇，打造茶、奶香一次滿足的罪惡滋味，3月5日起正式開賣。

▲抹茶霜淇淋搭配限量粉色餅皮超欠拍。

聽見粉絲心聲，全家超人氣「抹茶霜淇淋」睽違2年又回來了，嚴選日本靜岡抹茶製成，口感滑順還帶有濃厚茶香，尤其是吃完後帶點微苦的抹茶尾韻，簡直超罪惡，同步還有搭配小農牛奶冰的胖胖版綜合口味，每一口都結合了100%乳香、茶香，降低抹茶的微苦感，且這次還有限量粉色餅皮提供搭配抹茶霜淇淋，「紅配綠」的繽紛組合欠吃又欠吃拍，3月5日起上市開賣。

▲COLD STONE草莓季推出2款限定口味選擇。（圖／記者蕭筠攝）

另，冰控們也不能放過COLD STONE最新2款草莓冰，首推人氣回歸的「優格美莓」口味，特意把經典草莓冰淇淋加入優格，打造成酸甜系草莓優格冰淇淋，再加入草莓、水果脆麥片增添口感，最後放上爆餡奶油泡芙，微酸微甜又清爽的滋味可是讓人忍不住一口接一口。

加碼吃「草玫格格」，選用超人氣草莓冰淇淋拌入玫瑰花泥、酥脆餅乾，再擺上奶油鬆餅餅乾，打造花香、果香、奶香一次滿足的豐富口感，還能搭配全新草莓果粒沾醬脆餅，更添草莓香，即日起至4月20日限時開賣。