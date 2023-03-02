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好市多促銷外接硬碟！他喊最超值　內行人1原因不推薦：懂的就懂

▲▼原PO讚好市多的外接硬碟超值。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO讚好市多的外接硬碟超值。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

實習記者林郁婷／綜合報導

好市多經常不定期推出優惠折扣吸引會員。一名網友就分享了他的好物清單，大推希捷（Seagate）的2.5吋外接硬碟，不僅產品沒有漲價，還附贈一個收納包，以及3年保固期限，讓他直呼「最超值」。不過不少人看了之後，紛紛表示不推薦購買「懂的人就懂」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，看到希捷（Seagate）4TB的2.5吋外接硬碟在促銷，原價2889元折價400元變成2489元，非常心動於是再次入手，「應該是目前最超值的外接4TB」，裡面還附贈收納包、原廠3年保固及資料救援，「用來備份存檔很方便！」

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▲▼ 。（圖／）

▲好市多的希捷外接硬碟進行促銷中。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

貼文一出不少網友不認同他的看法，紛紛搖頭表示「2.5必定SMR（疊瓦磁記錄技術，穩定度、壽命有待考驗），懂的都懂」、「去查一下裡面是什麼等級的硬碟，你就會默默的放回去」、「用2.5吋硬碟備份資料！？那你肯定是在賭人品⋯」、「Smr硬碟故障率超高」、「我只認NAS」、「直接買NAS，才是王道。這個東西到最後資料分散到忘記放哪塊」。

對此，原PO回應，自己也有在用NAS，「這是我第三顆Seagate外接硬碟了，前面兩顆一顆兩年一顆五年都還很正常，目前運作很順，速度也符合我對機械硬碟的傳輸標準」，至於NAS，「我個人覺得很方便，但是如果對電腦操作有恐懼的人，或是想要買給對電子產品操作不熟悉的長輩使用，光設定就會搞屎你。」

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