好市多「超巨1夯物」上架　全家吃上癮！CP值爆：不甜膩

▲12吋卡士達派，超邪惡新品曝光！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多又有新品上架！一名妹子驚呼，忍不住誘惑買下一款巨無霸卡士達派，回家迫不及待嚐鮮一番，果真沒讓她失望，像極布丁的口感，也很像烤布蕾，讓全家人越吃越上癮，「瞬間已消滅一半！」文章曝光後，引來網友暴動驚喊「無敵巨大，機車可能載不下的巨大」、「像巨大版普通的蛋撻，蛋撻控可以買！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享甜點新品，是一款12吋卡士達派，買回家打開塑膠盒後，原PO忍不住笑虧「本尊真的超巨丶超派！草莓大福在它面前一秒變小福！」

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原PO也熱心分享口感，「比較像布丁感，不是卡士達醬那種稠稠的，吃得到雞蛋跟牛奶的香味，甜度還好，不是螞蟻人程度那種，餅乾也沒有很硬不好咬，是脆脆順口的！」

橫切照片可見，內餡扎實飽滿，讓人看了狂流口水，而越吃越上癮的原PO也笑虧，全家人分食之下，卡士達派瞬間已消滅一半，更大讚「399元很超值！」

▲原PO說，吃起來也有點像烤布蕾。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



甜點神物曝光後，引來千名網友狂呼，「好像巨型蛋撻喔」、「今天有看到耶！真的無敵巨大的，機車可能載不下的巨大」、「是好吃的啦！我現場試吃後就買了，今天冰箱拿出再吃，還是好吃」、「是烤布蕾的口感嗎」、「今天有吃，份量大，家人都覺得好吃」。原PO也回應，「好像有點接近烤布蕾！」

不過也有吃貨評點，「吃起來沒有卡士達的味道，反而像巨大版普通的蛋撻，蛋撻控可以買！如果是卡士達控...買了會失望」、「感覺自己回家撒糖，用噴槍烤一烤更好吃」、「好吃，像蛋塔內餡軟軟的，好切，後續直接用湯匙吃，不會到太甜」。

▼網友驚呆了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

