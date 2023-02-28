好市多「超值1神物回歸」！她秒放購物車　狂讚佛心：8年沒漲價

▲原PO表示，2015年就賣299元了。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品以物美價廉著稱，熟食區的商品是不少人必逛的區域之一，一名網友表示，在熟食區看到好久不見的「韓式牛肉拌飯」，更讓人心動的是，居然沒有漲價，價格仍維持299元，原PO直接拿了一碗放進購物車，大讚直呼「超值超佛心」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，熟食區的「韓式牛肉拌飯」又出現了！雖然是可以即食的，但她建議下鍋炒後更好吃，「基本的調味都ready了，也加了足夠的韓國香油，加了滿多麻油的，拌飯的基本靈魂」，不過可惜白飯是結塊的，炒的時候要花點力氣壓鬆。

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然而，更讓原PO驚訝的是，超大一碗只要299元，記得從2015年就是這個價格，8年來都沒有漲價，「真的很超值，都沒漲價很佛心」。

貼文一出，不少網友分享厲害的吃法，「好吃，我都喜歡攪拌完後再用平底鍋壓平，上面灑上起司，蓋上蓋子一陣子後起司就會融化，底部就會有鍋巴，完美」、「蠻好吃的，買過一次，用鐵板邊炒邊拌，很夠味」、「這個一定要炒過有點鍋巴感，我自己會再加碎海苔，更好吃」、「明天就去買」、「沒漲價就給讚」。