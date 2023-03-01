女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他怒公審「丟人現眼」…下秒慘翻車

▲有女客用冰霸杯裝好市多餐廳飲料，卻遭公審。（示意圖／記者董美琪攝）

網搜小組／閔文昱報導

現在有很多人買飲料都會自備杯子，除了能落實環保，還可以省下5塊錢。不過，一名網友指控，他在好市多發現有顧客帶著冰霸杯裝飲料，懷疑對方是沒付錢買飲料杯，就自備杯子去裝飲料，發文痛批「貪小便宜」、「不要臉」。貼文一出，隨即也釣出當事者澄清，強調有經過店員同意，且也有購買證明，雙方吵得不可開交。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文公審，他近日在北屯好市多「遇到兩個不要臉占便宜的人拿著冰霸杯嘻嘻哈哈的在裝飲料！」於是就向女友說了一句「好意思喔」，不料該名女顧客聽了馬上惱羞成怒，轉頭一陣咆嘯，他和女友見狀後也未多加搭理，但對方卻窮追不捨，讓他怒批「拜託，貪小便宜的心態要不得！沒錢不要逛好市多不要出來丟人現眼！我自己車上有冰霸杯我都不會想帶下來占便宜，怎麼有這種人！」

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▲原PO發文公審該名女顧客。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

貼文一出，瞬間引發網友熱議，紛紛指責該名女顧客。對此，女顧客也現身澄清，強調自己沒有惱羞成怒，也沒有對著原PO咆哮，只是轉過頭表明自己有買熱狗，結果原PO聽了就快速走掉了，沒有文中所說窮追不捨的情況，「我繼續弄我的飲料，你嘴真臭，我有的是錢，還會貪那60塊的飲料錢？」

▲女顧客PO出消費明細回擊。

女顧客也曬出自己的消費明細，表示當時自己有問店員能否用自己的杯子裝飲料，經過同意後她才用自己的環保杯裝。不過，針對女顧客回應，原PO仍持續質疑，「用自己的杯子就是已經先不對了！好市多公司有規定不能用自己的杯！」、「妳害公司員工會被開除！」、「我當時看見她們在櫃檯很久！誰知道是不是在強人所難硬要凹店員讓她們用大杯子裝！誰又有聽到店員允許？」

此時，網友風向也瞬間逆轉，紛紛留言力挺該名女顧客，表示「第一次看到臉這麼腫又不認錯的，奇葩」、「我買熱狗也都用自己的冰霸杯裝飲料欸，環保又保冷」、「完了，現在換你顏面掃地了」、「就已經無限暢飲了，只要有付費用什麼容器裝有差嗎？」、「很少看到摔車重傷還堅持不看醫生的」。