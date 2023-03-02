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社會 社會焦點 保障人權

人妻用手沒Fu喊「來我家」小王衝了　53分鐘速來一砲…約二刷慘了

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲新北小王深夜到人妻家激戰，兩人還意猶未盡相約二刷，姦情曝光後挨告侵害配偶權，要罰20萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels攝）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人妻深夜寂寞，約小王來家裡來一砲，小王也喊「真的要速速喔」，抓緊時間在53分鐘內衝往人妻家激戰，再回到家中討論剛剛的感受，讓人妻不禁抱怨「今天太趕」，兩人再約下次「二刷」，人妻也允諾「下次認真讓你X我嘴巴」。她丈夫看到這些露骨訊息後大為震驚，提告向小王求償100萬元。新北地院審理，認為小王侵害配偶權，應賠償20萬元，全案還可上訴。

人夫主張，他和妻子結婚5年，還有一個小孩，去年他竟發現妻子約小王來家中打砲，讓他大受打擊，提告向小王求償100萬元。

全案審理時，小王並未出庭，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述，人夫則拿出妻子和小王的訊息對話。判決指出，人妻於去年8月20日深夜1時許，傳訊息和小王大聊鹹濕話題，人妻說「剛剛鋪好床單，我的玩具放在台北的家」，小王回答「今天只能用手了」，人妻不禁抱怨「不喜歡，用自己的手好出戲，沒有素材」，小王還建議她「要閉眼睛」。

後來人妻聊到慾火焚身，直接開約「好想被打屁屁」、「來我家找我好了」，小王也興奮秒回「快速來一砲嗎？那給我地址」、「但真的要速速喔」、「我大概2點多要離開」，兩人對話到凌晨1時56分結束。

到了凌晨2時49分，小王已離開人妻住處回到家，人妻又傳訊抱怨「今天太趕」、「那要跟我二刷嗎」，小王回應「等可以空出時間的時候來認真約一下」，人妻回「真的超害羞」、「我下次要認真的讓你X我嘴巴」，小王也說「好的」。

法官認為，人妻與小王兩次對話之間，共間隔53分鐘，兩人談話間也討論53分鐘內碰面並發生性行為的感受，並再相約下一次再來，已侵害人夫配偶權。審酌小王年收約百萬，及與人妻往來期間、對人夫生活影響等情狀，判他要賠20萬元，全案還可上訴。

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