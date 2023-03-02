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國立大學教授竟是劈腿男　偷吃女學生還吃醋「蒼蠅太多」

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國立大學教授偷吃女學生還吃醋蒼蠅太多。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

南部某國立大學陳姓教授和在某私立大學任教的妻子婚後感情不睦，但為了3名子女卻遲遲沒辦離婚，妻子在前年3月間發現陳姓教授和進修部的洪姓女學生過從甚密，不但拍親密摟肩貼臉照，一起出遊甚至同居，陳姓教授還吃醋的對女學生說「不要哪天當教授夫人還需要趕蒼蠅」，妻子氣得向兩人提告求償100萬元，法院審理後判陳姓教授和女學生需賠償40萬元。

判決指出，陳姓教授和妻子是2007年5月奉子成婚，婚後兩人育有3名子女，兩人感情並不算太融洽，前年3月間，妻子發現丈夫和洪姓女學生交往頻繁互動親密，大談師生戀，不但同居還時常出遊、兩人還拍了貼臉、摟肩的親密照片，妻子認為兩人的行為已經損害她的配偶權，提告求償100萬元。

陳姓教授則辯稱，當年兩人只舉辦訂婚儀式，沒有舉辦結婚儀式，僅為慮及子女問題而辦理結婚登記，因欠缺公開儀式，因此兩人的婚姻無效，因此妻子不能以配偶身份要求賠償，而且兩人間多次提及離婚甚至多次簽署離婚協議書，僅因慮及小孩方未辦理離婚程序，而且他和洪姓女學生僅係師友情誼，並沒有同居和男女朋友關係。

但法官發現，陳姓教授曾傳「要謹慎！總之不要哪天你真的是教授夫人了我還得趕蒼蠅，那實在不怎麼得體喔」、「有人可以開心的接你高屏來回，其實我聽了很不開心，不是吃醋而是覺得不得體」的訊息給洪姓女學生，認為他吃醋的表現顯見兩人已有男女朋友間交往關係，甚且日後恐有升格為配偶之可能，否則何來還需「趕蒼蠅」？且兩人出遊的牽手、摟肩的相片，也足以認定兩人非單純朋友關係，因此法官認為兩人已損害教授妻子的配偶權，判兩人應賠償40萬元，全案可上訴。

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