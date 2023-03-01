人夫拒行房！倒垃圾卻勾女鄰居親熱　姦情曝喊「等我媽過世再離」

▲台北一名人夫假藉倒垃圾，竟和附近女鄰居相約唱歌喝酒，還把她抱起來親，妻子發現後怒訴離。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人妻指控，結婚不到3年丈夫就不願與她行房，卻和許多女人大搞曖昧，還常假藉倒垃圾、抽菸不見蹤影，結果是跑去和附近女鄰居喝酒唱歌，被她發現後，丈夫不僅毫無悔意，還要求「等我母親過世後再離婚」，隨後又反悔想修復關係，不久又表示對她已無愛意，丈夫態度反覆，讓她對婚姻深感失望，訴請離婚。台北地院審理，認為兩人婚姻裂痕已不可回復，判准離婚。

正宮指控，兩人於2019年結婚後在上海同居，丈夫阿龍(化名)就以經濟壓力為由減少性生活，隔年更是冷淡疏離，幾乎不再碰她，然而婚姻第2年，她就發現阿龍周旋在不同女性之間搞曖昧，不僅稱對方「寶貝」，表示想要擁抱、親吻對方，還想幫她洗澡，也對朋友說他對很多女人都動心，有可能和她們上床。且阿龍經常藉口外出倒垃圾、抽菸，實際上和住處附近的女性相約喝酒、唱歌，她由阿龍的手機訊息看出，阿龍還曾抱起這個女人接吻，讓她非常崩潰。

正宮表示，她和阿龍從2021年9月就聚少離多，她發現阿龍的曖昧簡訊後，他不僅不道歉，還要求她「等我母親過世後再離婚」，隨後反悔表示要修補感情，11月間又在酒醉後表示「我們還是離婚吧，對不起是我耽誤妳了」等語，隔天酒醒後再度反悔，態度反反覆覆，直到去年又坦承「我對妳的感情消磨的差不多了」，完全不願承認自己在外玩才讓兩人感情消磨殆盡。至今她和阿龍分居已一年，深感婚姻難以維繫，希望法官能判准離婚。

全案審理時，阿龍未出庭，也未提出書狀作任何聲明或陳述。法官檢視正宮提出的訊息截圖等證據，認為兩人婚姻已名存實亡，阿龍應負較大責任，判准離婚，全案還可上訴。