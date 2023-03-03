抗議基地台被酸爆！　議員反擊了：到現在還沒有拆

▲江和樹2017年率眾抗議拆除基地台，如今為居民發聲收訊不佳，網路討論熱烈。（圖／攝自劉宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台中市大里區十九甲地區，多年前在居民抗議下通訊基地台拆遷一空，近日卻有民眾抱怨手機收訊不佳找上民代引發熱議。民眾黨議員江和樹臉書最新回應，針對基地台一事遭到網紅「四叉貓」劉宇帶頭嘲諷，他感到難過與擔憂，怒嗆「一些網紅媒體沒弄清楚兩個事件的不同之處，就隨著梗圖的斷章取義！」

江和樹2日晚間在個人臉書發文強調，2017年所抗議的基地台到現在都還沒拆除，一直在發送訊號； 2023年民眾所反應沒訊號的地方，跟2017年是「不一樣」的地方。

「和樹難過擔憂的是，為什麼這個社會現在這麼容易被煽動產生仇恨?」江和樹感嘆表示，一些網紅媒體，沒有弄清楚兩個事件的不同之處，就隨著梗圖的斷章取義、聞「基」起舞，跟著張冠李戴、竹篙湊菜刀，導致不知情的民眾粉絲群情激憤污言穢語的漫罵，不但濫用了粉絲對你們的愛戴與信任，更製造仇恨與對立。

▲江和樹反擊四叉貓、網路酸民。（圖／議員江和樹臉書）

江和樹認為，有聲量的意見領袖更應該以身作則去查核事實，讓你的粉絲知道差異之處是什麼？事實是什麼？讓社會大眾養成查核事實明辨實況的觀念與行動，不隨便受到操弄，進而讓這個社會能夠更加良善，也更能正確的勇敢的為不公不義發聲。他最後呼籲與「一些網紅媒體」共勉之，一起為這個社會貢獻正確良善的力量。

回顧整起事件，台中大里十九甲地區，近期有不少居民抱怨手機訊號變差，住家幾乎收不到訊號，對此，江和樹接受陳情後坦言，手機訊號很差，並且質疑月租費1個月繳1千多，訊號這麼差卻收同樣的錢，真的很不公平。

然而，江和樹的說法卻遭到「四叉貓」劉宇打臉，狠酸他在2017年擔任大里立德里社區理事長任內，曾抗議基地台影響居民健康，如今當上議員後卻抗議大里沒收訊，直言「請問我可以檢討當地選民嗎？如果不行的話我晚一點再問。」話題發酵後，網友紛紛湧入江和樹臉書，嘲諷他完全是在打自己的臉。