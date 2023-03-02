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快訊／郭台銘表態　呼籲立委補選「支持林明溱」

▲▼快訊／郭台銘表態　支持林明溱立委補選。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

▲郭台銘表態，呼籲立委補選支持林明溱。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

記者柯沛辰／台北報導

鴻海創辦人郭台銘2日發文表示，他跟前南投縣長林明溱一樣，在疫情嚴重時一心想採購BNT疫苗，卻受到有心人士排山倒海的攻擊，甚至憑空臆測疫苗有瑕疵，但林不畏攻擊，仍心繫救助縣民，讓他相當敬重，因此懇請鄉親在立委補選中支持林明溱，讓林高票當選，為南投服務。

郭台銘指出，他是南投女婿，對南投有特殊感情，所以過去曾透過永齡基金會捐助中興國中，協助校方增建球員宿舍及棒球設備，並在林明溱縣長任內，配合縣府捐贈了南投縣立棒球場。不過，他和南投的緣分遠不止於此。

郭台銘說，疫情嚴重時，國人苦於疫苗不足，時任南投縣長林明溱曾提出要用第二預備金向上海復星購買30萬劑BNT疫苗，卻被這次南投第二選區立委補選民進黨候選人蔡培慧指控是「中國大陸代工疫苗」，甚至憑空臆測林要買快過期的瑕疵疫苗。

郭台銘表示，面對綠營排山倒海的批評，林明溱仍心繫縣民，一心想著救人，讓他相當敬重，所以他懇請南投鄉親們可以支持林明溱，讓林能在這次的南投立委補選中高票當選，為南投鄉親服務。

南投縣第二選區立委補選將在3月4日投票，選情進入最後倒數。

郭台銘全文如下：

我是南投女婿，南投對我來講，有著特殊的情感。過去我便透過永齡基金會，捐贈馨瑩的母校南投縣中興國中，增建球員宿舍及棒球設備。也在林明溱縣長任內，配合縣府捐贈了南投縣立棒球場。

我和南投的緣分不止於此，當時在國人苦於疫苗不足時，林明溱縣長曾提出方案，要用第二預備金向代理商上海復星購買30萬劑BNT疫苗。林明溱心急救人，卻遭受排山倒海的批評。

民進黨蔡培慧卻是當時最早指控林明溱所購疫苗為中國大陸代工，甚至憑空臆測林明溱是要購買快過期的瑕疵疫苗，民進黨內對上海復星大作文章，後續綠營等一干名嘴、網軍也跟進圍剿。

我一生經歷過無數協商談判，我曾說過採購BNT疫苗是最令我緊張與快樂的一件事情，倘若當時失敗，不知有多少台灣家庭還要為疫苗不足受苦！而林明溱縣長在艱困中所做的努力，即便遭受政敵抹黑攻擊依舊心繫縣民，讓我相當敬重。

從南投棒球基礎建設的共同努力，到BNT疫苗對人民健康相似的愛顧之心，台銘在這次南投立委補選中，懇請南投鄉親們可以支持林明溱。祝福林縣長能在這次的南投立委補選中高票當選，為南投鄉親服務。

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