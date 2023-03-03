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桃園市中華兩岸企業發展協進會　推動兩岸交流朝和平方向前進

▲桃園市中華兩岸企業發展協進會推動兩岸交流朝和平方向前進。（圖／曹爾居提供）

▲林明俊(左)接任桃園市中華兩岸企業發展協進會理事長。（圖／曹爾居提供）

記者楊淑媛／桃園報導

甫接任桃園市中華兩岸企業發展協進會理事長林明俊2日指出，現今是兩岸最灰暗的時刻，近年來，除了因疫情和各方因素，使兩岸交流，甚至連和平都遇到很多障礙！如何讓兩岸中小企業互利互惠，朝和平方向前進，將是協會未來努力的工作。

林明俊是淡江大學建築系畢業，目前擔任拜登投資和賀錦麗投資公司董事長，雲頂酒窖創辦人、阿度的店總裁；因認同兩岸企業發展協進會以務實與開放及穩健路線，致力推動兩岸交流，於上(2)月25日自卸任理事長曹爾居接任該會理事長。

▲桃園市中華兩岸企業發展協進會推動兩岸交流朝和平方向前進。（圖／曹爾居提供）

▲曹爾居(右)表示，隨著現今疫情也流感化，兩岸應可互通來往，創造共榮。（圖／曹爾居提供）

曹爾居表示，桃園市中華兩岸企業發展協進會是前青創總會總會長張晁祥在2008年輔選馬蕭當選後，籌畫成立該會，並在秘書長林淳浩(前青創總會秘書長)努力下，陸續在各地方成立分會。桃園市兩岸協會就在2015年成立，一屆3年，他擔任2屆理事長，期間定期舉辦兩岸辦論壇和企業交流，3年來，因受全球疫情影響兩岸交流暫停。

曹爾居說，隨著現今疫情也流感化，兩岸應可互通來往，新任理事長林明俊具有兩岸交流豐富經驗，將可為兩岸中小企業創造共榮。

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