2022連江縣長戰線延至桃園　曹爾元獲桃園馬祖宗親力挺

▲2022連江縣長選戰，曹爾元(前排右三)獲桃園宗親力挺。（圖／曹爾居提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022連江縣(馬祖)縣長、縣議員選戰，因為數眾多的馬祖鄉親旅居桃園，跨海來桃爭取鄉親選票，已成參選者共識。桃園新創會前理事長曹爾居因其現任連江縣的地政局長兄長曹爾元，宣布參選連江縣長，而利用農曆連假，向旅桃馬祖鄉親拜票，籲請支持有經驗又創新，讓馬祖更好、更有倫理文化特色的曹爾元2022當選連江縣長。

曹爾居說，曹爾元是他的二哥，大學畢業後即回到馬祖服務，第一份工作在農改場任職，曾引進梅花鹿到馬祖南竿(現梅花鹿在馬祖大坵島)、負責東引植樹造林等建設，之後陸續擔任自來水廠廠長、觀光局局長、建設局局長、民政局局長及現任地政局局長，縣政經驗豐富又創新，長年投入地方建設與發展，尤其是非常孝順雙親，贏得親友敬重，深信會讓馬祖更好。

▲曹爾元參選2022連江縣長選戰，期馬祖要更好，馬祖更要「共好」。（圖／曹爾居提供）

由於，長久以來，有為數眾多的馬祖鄉親旅居桃園，對連江縣大小選戰，影響大，曹爾居說，二哥曹爾元於2021年的 10月中旬，已出席桃園曹氏宗親會上，並表態投入2022的連江縣縣長大選，獲在場的前立委曹爾忠及曹氏宗親大老力挺。

投入2022連江縣長選戰，曹爾元於臉書Po文表示，2022年期取得更多鄉親支持，贏得勝選，和馬祖鄉親共同打造一個全新的馬祖，尊重平等、開放透明，讓多元族群、多元文化、各行各業都能被看見、被珍視，期馬祖要更好，馬祖更要「共好」。