外出戴口罩！「3測站」亮紅燈　環保署：西半部都要留意空品

▲環保署提醒，今天東北風帶來境外污染物影響台灣，西半部要留意空氣品質，局部地區短時間達紅色警示。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

今（2日）受到大陸冷氣團影響，東北風挾帶境外污染物移入影響台灣，污染物濃度逐漸上升，根據上午10時監測結果，包括萬里、觀音、金門等三個測站空品達到「對所有族群不健康」的紅燈警示，環保署指出，預估今天各地空氣品質為普通至橘色提醒等級，今天花東空品區為「普通」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「橘色提醒」等級，金門為「紅色警示」等級。

根據環保署監測資料及氣象局今天上午10時氣象資料顯示，今天受到大陸冷氣團影響，中國上海一帶PM2.5約80到115微克/立方米，清晨東北風挾帶境外污染物移入影響台灣，污染物濃度上升。

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環保署表示，今天彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。

▲環保署提醒，今天受境外污染影響，西半部空品為橘色提醒，局部地區短時間達到紅色警戒。（圖／記者許敏溶攝）

明（3日）環境風場為東北風，環保署表示，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物仍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，預計周六（4日）環境風場仍為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物仍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

因應此波空品不良，環保署表示，已經預先協調台電及民營電廠減少燃煤發電，截至昨天上午，台中、麥寮、興達及協和等電廠總計降載電量達2.3億度，減少硫氧化物等污染物共約140公噸，約等於新北市（160萬戶）13天所需電量造成的排放量。地方政府方面，嘉義縣市及台南市已成立府級空品應變指揮中心；台北市除洗街外，也針對車輛加倍稽查；彰化縣加強重點路段洗街，並與本署在二林地區與進行營建工地聯合稽查；雲林縣要求轄內電廠降載減排。

