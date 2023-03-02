蔥油餅回擊網友各種創作文　稱「少2百、下跪」非事實：從沒發生過

▲宜蘭一間蔥油餅店疑似「變魔術」搓掉客人支付的百元鈔引發爭議。（圖／翻攝自DCARD）



記者隋昊志／綜合報導

宜蘭礁溪一間蔥油餅店老闆娘，疑似「變魔術」搓掉客人支付的百元鈔，引發廣大網友熱議，甚至還有人跳出來聲稱，過去到該攤消費時，也遭「神之大拇指」坑了200元。對此，一個與該店家同名的粉絲專頁發文駁斥，這皆非事實。

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▲與引發爭議的蔥油餅店同名的粉專發文駁斥網友創作文。（圖／翻攝自Facebook）

與引起熱議的蔥油餅店家同名粉專表示，對於想要解決消費者消費爭議，因沒能妥善處裡零錢找補，向大家深深道歉，但這幾天論壇上出現各種天馬行空的創作文，「例如有人寫文章提及他去買少200，更甚者還有人提到下跪，皆非事實。」

▲惹爭議的宜蘭礁溪蔥油餅店，連續多日未營業。（圖／記者游芳男攝）



該粉專強調，過去都沒有發生過這類消費爭議，這次只是因為作業上的疏失，已跟消費者致歉，之後也會力求改進，也願意一肩扛下罪責，過多的解釋也只是增加誤解，只希望不要讓這塊土地帶來負面影響。

▲惹爭議的宜蘭礁溪蔥油餅店，連續多日未營業。（圖／記者游芳男攝）



對於老顧客私訊鼓勵，該粉專也表示一切都銘謝在心，目前無法一個個回覆各位關心的私訊，容後再一一答謝。

該粉專指出，對這次的過失已深刻反省，未來也會更加嚴格要求，並立即改進相關的服務流程，避免出現類似的問題，再次向各位網友致以最深的歉意和感謝，感激您們的關注和支持，希望能夠得到您們的原諒和信任。