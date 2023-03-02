榮耀CEO：就是要超越華為　成為「新的標竿」

▲榮耀CEO趙明。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸手機品牌「榮耀」的CEO趙明日前在MWC（世界行動通訊大會）上表示，他們的目標就是要超越華為，成為新的標竿。

榮耀當天在活動上發表了Magic5系列手機，挑戰全球高端手機市場。接受媒體採訪時，趙明更是大方談論起競爭對手，包含蘋果、三星以及華為，還直言，「我們就是要超越華為，成為新的標杆！」

趙明進一步解釋，某種程度上，競爭對手也是最好的老師，「今天行業內最好的5G標準，接收的信號質量、通信質量，還是華為Mate40Pro，榮耀就要打破這個，成為新的標杆。」

趙明強調，「我們也期待未來還有人做得比我們更好，那就給我們動力往前走。」

趙明也談到了榮耀這兩年的變化，他說，獨立後的第二年，榮耀的狀態是蓄勢蓄力，這個階段可能還有華為的影子，但每個企業都有自己成長發展的道路，對於以前一定是繼承和發展，「但在2023年，榮耀的產品就到了『勝於藍』的時候，今年開始帶來的折疊螢幕，還有Magic5系列，就可以看到這種巨大理念上的差異。」

趙明認為，目前智慧型手機產業需要更多創新，需要更多的公平競爭帶來新的壓力，「榮耀希望用這樣一種方式讓整個行業更加熱鬧，比如讓三星在折疊螢幕技術、拍照技術、續航等諸多方面，對榮耀進行反擊。」

不過，趙明也坦言，在海外市場的聲勢和口碑方面，榮耀還遠遠不敢說達到華為之前的水準，「榮耀在歐洲市場還是起步的狀態，對榮耀而言，經過兩年多的發展，進入第三年，在產品領域具有更好的準備度，但從整個市場發展來講，還需要一定的戰略耐心。」