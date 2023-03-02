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【廣編】225週年慶典！迄今最高年份「高原騎士54年單一麥芽威士忌」全球限量225瓶

▲▼高原騎士,單一麥芽,威士忌,蘇格蘭,煙燻雪莉,酒廠 。（圖／高原騎士提供）

▲Highland Park高原騎士54年單一麥芽威士忌，全球限量225瓶。

圖、文／高原騎士提供

座落於蘇格蘭最北端奧克尼群島的Highland Park高原騎士，從1798年誕生迄今，即以蘇格蘭最傳統、悠久的酒廠歷史享富盛名，因其位於北緯59度、更有世界最北的蒸餾廠之稱。今年時逢高原騎士成立225週年，亦隆重推出迄今最高年份的「Highland Park高原騎士54年單一麥芽威士忌」，全球限量225瓶，以茲紀念酒廠建廠225週年的光榮里程碑，致敬奧克尼群島的壯闊野性之美。

曠世鉅作「高原騎士54年單一麥芽威士忌」，由首席釀酒大師Gordon Motion親自操刀，他於2008年挑選出10桶陳年長達40載的酒液，以大膽嘗試為名、高瞻遠矚眼光為鑑，將充滿高原騎士野性美的醇厚酒液額外傾注於來自歐洲的珍貴初次雪莉橡木桶中，再持續熟成14年，直至陳釀年份高達54年，風味處於極致之巔時以非冷凝過濾裝填入瓶，這不僅讓酒液呈現出深邃豐富的天然酒色，更賦予酒體飽滿且具多層次的橡木桶及經典煙燻雪莉風味。

高原騎士亦為尊榮買家，精心籌備親身一探高原騎士酒廠的限量機會，能夠飛往奧克尼群島，沉浸式體驗欣賞來自世界上最雄偉的原生地貌，盡情享受海水與熔岩在時光巨流中交互輝映的視覺震撼，親揭高原騎士百年酒廠的神秘面紗。Highland Park高原騎士54年單一麥芽威士忌全球限量225瓶，將於3月2日特定發售，含稅售價新台幣1,463,000元。

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