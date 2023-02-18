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【廣編】大摩亞歷山大三世春饗限定包裝　富饒朱紅賀豐餘　限量發售

▲▼威士忌,大摩亞歷山大三世,春饗限定包裝。（圖／尚格酒業提供）

▲大摩亞歷山大三世 春饗限定包裝，建議售價 6950元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

圖、文／尚格酒業提供

「大摩亞歷山大三世 – 春饗限定包裝」以朱紅為底色，並以象徵天燈，充滿祈福的金點為點綴。朱紅色被視為極為珍稀的顏色，在中世紀更有如金箔一樣珍貴，在華人文化象徵吉祥喜慶、紅潤飽滿。包裝上如閃耀的天燈，傳遞為重要之人繫上真摯的祝福。新春伊始，邀請您將永恆典藏一刻，以富饒朱紅，慶賀豐餘。

尚格酒業董事長奚大寧表示：「在這個春始相聚時刻，邀請大家一同品酩大摩珍稀的酒液，無畏初心，充滿勇氣期許兔年更上層樓，如同大摩首席釀酒師理查‧派特森( Richard Paterson)開創獨一無二的熟成技術釀造，成就經典唯一的 「大摩亞歷山大三世威士忌」。「春饗限定包裝」將於2月下旬限量發售。

起初原酒進入來自美國的白橡木波本桶中熟成，孕育大摩酒廠最基礎的風貌與底蘊，而後首席釀酒師將酒液轉到六種不同橡木桶中熟成，分別是美國小批次波本桶、西班牙Matusalem Oloroso30年雪莉桶、葡萄牙馬德拉酒桶、義大利西西里島的馬莎拉桶、葡萄牙的波特酒桶，及法國卡本內蘇維翁紅酒桶，有如交響樂演奏般，各款橡木桶特色鮮明，創造出豐富奧秘的層次以及難以想像的和諧。

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