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手指比7「票不要亂投」買房8折　台南正副議長賄選恐嚇手法曝光

▲台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、李鎮國及郭再欽等共10人提起公訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、李鎮國及郭再欽等共10人提起公訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，檢察官偵查終結，2日依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、李鎮國及郭再欽、黃怡萍、林士傑、高玫仙、楊志強等共10人提起公訴。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，2022年11月間，正副議長選舉賄聲賄影傳言不斷，南檢接獲情資後，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦。

專案小組與法務部調查局臺南市調查處專案小組多日來調閱相關資料進行分析比對，於2023年1月3日上午7時30分許，由專案小組檢察官指揮台南市調查處及高雄市調查處、台南市警局、台南憲兵隊及南檢黑金組檢察事務官等共122名人員，兵分26路，分別持法院法官核發之搜索票前往台南市議會邱莉莉議長、林志展副議長住處及市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處等地執行搜索，並陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、市議員李文俊、黃麗招等6人。檢察官偵查後，今天依違反公職人員選罷法，將邱莉莉等10人起訴。

▲台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、李鎮國及郭再欽等共10人提起公訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議長邱莉莉、副議長林志展。

許嘉龍襄閱主任檢察官指出，邱莉莉、林志展代表民主進步黨於2022年11月26日分別當選台南市第4屆議員，並於2022年12月25日分別當選台南市第4屆正副議長；郭再欽前為民進黨中執委（於2022年12月14日辭職中央執行委員，12月23日宣布退出民進黨）；楊志強為台南市無黨團結聯盟顧問，亦為不動產開發商；李文俊（前為國民黨籍，經國民黨台南市黨部開除黨籍）為台南市議員；黃怡萍為台南市地政局約聘僱員，李文俊稱她為「表妹」，平日協助李文俊選民服務及競選；林士傑（綽號土雞仔）為台南市區漁會理事長；黃麗招為無黨籍台南市第4屆議員，與林士傑有深厚情誼；李鎮國（亦經國民黨台南市黨部開除黨籍）為台南市第4屆議員；高玫仙為李鎮國之配偶。

▲台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、李鎮國及郭再欽等共10人提起公訴。（圖／記者林悅翻攝）

林志展、郭再欽為使邱莉莉當選第4屆台南市議會議長，自第3屆副議長2022年10月24日補選日前起即常與邱莉莉聯繫、聚會討論每日選情之消息，務必使邱莉莉當選第4屆議長。第4屆台南市議員選舉結果民進黨取得28席、國民黨15席、台聯1席、台灣基進黨1席、無黨籍12席，郭再欽、邱莉莉、林志展因恐民進黨其中議員6席跑票，致邱莉莉無法當選議長，即建立採取賄選及恐嚇方式，分工由郭再欽擔任總操盤手，並出面瞭解每日對選情具影響之大小事予以處理，邱莉莉、林志展聯繫民進黨內市議員以固票。

▲台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、李鎮國及郭再欽等共10人提起公訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員黃麗招。

另一方面，邱莉莉委由郭再欽、林志展拓展民進黨以外市議員之支持，郭再欽、林志展並商討拓展之對象，並商議對具選舉權之市議員採取賄選及恐嚇之不法手段，以影響市議員之投票，賄選乃透過行求賄賂市議員，企圖影響議員投票；倘賄選方式無效，則採取恐嚇方式，對無法以行求賄賂動搖投票意向之市議員，施以言詞之恐嚇，甚或續行行求賄賂，迫使市議員接受原先未達預期效果之行求賄賂利益，並逼迫議員放棄投票、投給自己（形同廢票）或投票予邱莉莉。

邱莉莉、林志展、郭再欽亦商議由林志展以民進黨提名副議長候選人之姿，配合將副議長位置當作籌碼，以實質上「邱莉莉、李文俊」之正副議長搭配，作為條件，與李文俊結盟，並藉由黃麗招之牽線，促成郭、邱、林與李文俊達成結盟。

▲台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、李鎮國及郭再欽等共10人提起公訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲前為民進黨中執委郭再欽。

郭再欽連絡楊志強，幫忙處理1至2位議員，楊志強在慶祝方一峰當選市議員時，楊志強向方一峰表示有人拜託他將議長票投給自己，並說會給錢，但方一峰尚未聽到賄選金額即揮手表示拒絕。方一峰恐李文俊遭民進黨欺騙，多次向李文俊提醒未果。

▲台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、李鎮國及郭再欽等共10人提起公訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員李文俊。

李鎮國於2022年12月20日某時遭遇真實姓名年籍不詳之人以手比七（即槍枝之意）並稱「票不要亂投」恐嚇後，郭、邱、林、李、黃、黃等，藉欲瞭解李鎮國遭他人恐嚇之名，由黃怡萍約李鎮國妻子高玫仙，請李鎮國夫婦與郭再欽、李文俊、黃麗招等人見面，邱嫌等人請李鎮國同意議長票投邱莉莉，郭再欽除保證李鎮國若投票予邱莉莉，民進黨籍市議員會投票予副議長候選人李文俊，並允諾李鎮國夫婦若購買皇龍建設或台邦建設之房子可幫忙取得八折之房屋價格，讓李被國民黨開除，4年後李鎮國以無黨籍參選市議員，會贊助競選經費，以及李鎮國落選亦會支付4年之議員薪資（包含每月月薪12萬、年終金額及車馬費補助給予），以這些條件等方式行求、期約議員李鎮國同意議長票投邱莉莉。

▲台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、李鎮國及郭再欽等共10人提起公訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員李鎮國。

郭再欽、邱莉莉、林志展決定以恐嚇方式，以使方一峰違背國民黨台南市議會黨團決議而投票，由郭再欽代表邱、林，並指示黃怡萍、林士傑一同去找方一峰，約在台南市西港區慶安宮會面，方一峰以為是李文俊找他而赴約，由林士傑對方一峰以流氓口吻恫稱「議員，25日你有2個選擇，1個是不要出席，1個是投自己，總之就是不可以投給郭信良」等語，致方一峰心生畏懼，方一峰害怕下在正副議長投票日間，均住宿市議會，方一峰議長票投郭信良，郭嫌等人恐嚇妨害投票未遂。

▲台南地檢署偵辦台南市正副議長選舉賄選暴力案，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，將台南市議長邱莉莉、副議長林志展、議員李文俊、黃麗招、李鎮國及郭再欽等共10人提起公訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市無黨團結聯盟顧問議員楊志強。

郭再欽、邱莉莉、林志展採取之賄選、恐嚇及結盟方式，致李文俊、李鎮國、張世賢（依法偵辦中）違背國民黨台南市議會黨團決議內容，將議長票投邱莉莉，邱莉莉取得民進黨28票、台灣團結聯盟1票、台灣基進黨1票、無黨籍黃麗招等3票及李文俊等3人各1票，共36票而當選台南市第4屆議長。

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