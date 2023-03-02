「完備動員法制是為確保國安」　國防部無暫緩《全動法》修法規畫

▲陸軍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部預告《全民防衛動員準備法》（下稱《全動法》）的修正草案，引發外界質疑管控媒體、動員在校生，爭議之大傳出黨政高層擬暫緩修法。不過，據了解，國防部並沒有暫緩修法的規畫，強調是為完備動員法制，確保國安所啟動的修法程序，修法也沒有時間表。

國防部表示，該法草案目前仍屬預告期間，國防部將繼續蒐整意見後，尚須跨部會協調獲共識，再依法制作業程序辦理。

國防部也強調，此次修法是為完備動員法制，確保國家安全所啟動的修法程序，修法並無時間表。

國防部日前預告《全民防衛動員準備法》修正草案，69條條文共有51條修正內容。其中，最被外界討論者，為新增「動員準備階段」，即對新聞媒體與網路平台等，實施調查、統計、編組及規劃，並於「動員實施階段」管制上述對象，以維護軍事安全及戰事遂行。

國防部此次拋出修法草案預告，連身為立法院外交及國防委員會召委的民進黨籍立委蔡適應都抱怨，近期國防部推出的重大政策，都沒有事先進行溝通。

面對《全動法》的爭議也引起民進黨內異音，行政院長陳建仁昨晚與綠委餐敘時，該議題成為討論焦點，兼任發言人的政委發言人羅秉成在會中解釋，現階段只是徵詢各界意見的階段。