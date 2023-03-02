普丁指定要她！女醫爆為俄羅斯「第一情婦」接生　不明原因身亡

▲ 卡巴耶娃是前奧運韻律體操選手，曾於2004年雅典奧運摘金。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁2008年和前奧運體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva）傳出誹聞，據信和這名「第一情婦」至少育有2名子女。近日一份報導揭露，普丁曾指定一名出身俄國的瑞士女醫為二人的私生子接生，這名女醫卻在消息曝光前夕驟逝，死因不明。

《每日郵報》援引獨立媒體Proekt報導指出，63歲醫師康德拉季耶娃（Natalia Thiebaud Kondratieva）出身俄羅斯，後來定居瑞士，曾被普丁指定為卡巴耶娃私人接生團隊負責人，為他們的孩子接生，2月24日在瑞士過世，隔天就被火化，死因未對外公開，但據信她生前持續接受癌症專家治療。

現年59歲的卡巴耶娃傳出在2015及2019年至少和普丁生下2個孩子，而Proekt於2月28日披露，康德拉季耶娃就是為這2個孩子接生的醫師，和她死亡僅相隔4天。

Proekt指出，康德拉季耶娃為首的接生團隊還包括新生兒科醫師多納蒂-熱內（Petra Caterina Maria Donati-Genet）及護士吉澤魯（Stella Ghizelu），皆來自瑞士盧加諾（Lugano）的聖安娜診所（Clinica Sant'Anna）。

據報卡巴耶娃2015年就是在聖安娜診所生產，康德拉季耶娃也曾親口證實此事，去年還以「未具名醫師」名義，向瑞士媒體《Sonntagszeitung》曝光這2個孩子的存在，2020年也曾在社群媒體上發文寫下，「他（普丁）是所有俄羅斯母親唯一的爸爸！謝謝你沒有忘記我」，似乎暗指和普丁有交情。

這份報導揭露普丁的私生活，包括他和卡巴耶娃及子女一家人在瓦爾代（Valdai）一棟豪宅的奢華生活，但目前不清楚康德拉季耶娃生前是否知道Proekt會暴露她的身分，伴侶格蘭迪尼（Giorgio Grandini）發出的訃告則未寫出她曾接生普丁的孩子。