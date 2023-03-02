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沒蛋可賣！　新竹名店「老五鹹粥」無奈宣布停業10天

▲新竹老五鹹粥。（圖／翻攝自Facebook／老五鹹粥）

▲「老五鹹粥」招牌菜「波霸滷肉飯」以雙蛋黃吸引饕客朝聖。（圖／翻攝自Facebook／老五鹹粥）

記者楊惠琪／台北報導

台灣正面臨史上最嚴重的缺蛋危機，不但消費者苦喊搶不到蛋，也嚴重衝擊餐飲業。新竹縣滷肉飯名店「老五鹹粥」，人氣商品「波霸滷肉飯」有著兩顆大大的半熟蛋黃，吸引許多「蛋黃控」和美食部落客朝聖。因為廠商近日通知無蛋可供，店家無奈宣布從3月6日起停業10天。

位於新竹縣湖口火車站附近的「老五鹹粥」，開業十多年，一直是當地知名的人氣小吃店，店內招牌菜色「波霸滷肉飯」，一律附上兩顆大大的半熟荷包蛋，還有滿滿的滷肉與酸菜，份量十足，每碗只要60元，是許多美食部落客的朝聖地，也是IG熱門打卡美食，用餐時間經常是一位難求。

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「老五鹹粥」昨（1日）在臉書粉專公告，因蛋商通知，從下周起因為缺蛋，可能無法再供應「波霸滷肉飯」，而店裡幾乎所有品項都可以選擇加蛋，但現在有錢也不一定有蛋可加了，終於明白什麼叫做「蛋蛋的哀傷」，並宣布從3月6日起停業10天。

「老五鹹粥」王老闆接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，「波霸滷肉飯」最大特色就是雙蛋黃，以往每天至少要用掉五、六百顆雞蛋，現在蛋價一直漲、而且有錢也買不到，根本沒辦法繼續供應，開業十多年來，第一次遇到這麼大的缺蛋潮，連經營三十多年的蛋商也說，從來沒看過蛋價這麼貴又缺。

王老闆說，蛋價不斷高漲，去年雖然也缺蛋，蛋商還可以調度供貨，但最近真的連量都沒有了，營運受到很大影響，希望政府能儘速解決蛋荒，缺蛋的主因是蛋雞場受禽流感影響，很多雞舍已經沒雞可下蛋，呼籲政府應從源頭解決缺蛋問題。

▲新竹老五鹹粥。（圖／翻攝自Facebook／老五鹹粥）

▲新竹「老五鹹粥」經常參與社會公益。（圖／翻攝自Facebook／老五鹹粥）

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