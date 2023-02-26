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外交部：我國籍聯昇發漁船找到了　16船員生死未卜

▲高雄籍「聯昇發」漁船 。（圖／漁業署提供）

▲高雄籍「聯昇發」漁船。（資料照／漁業署提供）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣東港籍「昇豐128號」漁船，於2月18日下午在太平洋公海失聯，接著又傳出同樣也是我國籍的「聯昇發」漁船也在印度洋公海失聯。外交部26日晚間發布新聞稿表示，目前帛琉、菲律賓兩國搜尋單位均尚未發現「昇豐128號」；另稍早接獲通報，模里西斯海巡單位於當地時間26日清晨發現一艘翻覆漁船，經確認為「聯昇發」漁船。

外交部今晚透過新聞稿說明，「昇豐128號」於距離帛琉馬拉卡港西北方約414浬的海域失聯，外交部接獲漁業署通報後，於第一時間即透過我國駐帛琉大使館洽請帛琉政府協助，我國駐菲律賓代表處也已經通報菲國海巡署及漁業局協助搜尋，此外，我國駐美代表處也已洽請美方海巡單位協助。

外交部說明，經我國駐帛琉大使館協調聯繫，帛琉公共安全局表示，已於帛國海巡人力及艦艇搜救量能可及範圍內全力協助協尋；而菲國漁業局也已協調該國船舶監控中心及地區漁業辦公室協助，目前上述兩國搜尋單位均尚未發現該失聯漁船。菲國海巡單位表示，另將評估接下來其他搜尋方式的可行性。

外交部說明，美方海巡關島管區於2月24日派遣P8及C130兩架次定翼機至鄰近海域搜尋，亦未發現該漁船，並於25日另派2航次協助搜尋，截至26日止，美方已派遣定翼機6架次前往搜救。

此外，針對「聯昇發」漁船協尋進度，外交部證實稍早已接獲通報，模里西斯海巡單位於當地時間26日清晨在東經062° 48’ 20’’ 、南緯17° 40’ 06’’ 處，發現一艘翻覆漁船，經確認為「聯昇發」漁船，模國派出潛水員進行水下搜索，並未發現全船16名船員及其他機具殘骸，僅發現破損且無法使用的救生衣。

外交部表示，已指示駐南非代表處，即洽模國政府及該國海巡單位，持續搜尋該漁船船員，不放棄任何機會，模國海巡單位仍持續協助搜尋中，另將續與漁業署、駐南非代表處及模里西斯相關單位保持密切聯繫，持續追蹤「聯昇發」漁船16名船員的搜救進展，隨時向外界說明。

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