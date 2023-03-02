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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

研議大學役男休學先服兵役？　徐巧芯分析原因：讓你越早上戰場

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／記者季相儒攝）

▲國防部修法惹議。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

一年期義務役明年上路，教育部傳出將研擬彈性修業方案，讓役男可休學先完成兵役。對此，國民黨台北市議員徐巧芯指出，政府就是希望大家早點當兵，但為什麼要這麼早？或許兩岸兵兇戰危，隨時會打仗，所以政府不希望大家延後當兵的時間，也就是你越早當兵，越早上戰場，「國防部都沒說為什麼要調整，只說不會影響大家」。

徐巧芯在《新聞大白話》表示，舉例來說，如果役男18歲就當兵，明年發生戰爭，政府就可以直接招募他，但另外一個人18歲還沒當兵，政府在第一階段就不能徵集他，因為他沒受過當兵訓練過，這個規定很離譜，國防部卻都沒有說明。

針對國防部近日預告修正的「全民防衛動員法」，徐巧芯指出，當民進黨把全動法分成準備階段跟實施階段，準備階段就是現在，他就把所謂媒體的控制加進來，所以它是數位中介服務法的穢土轉生、借屍還魂以及小戒嚴，它把本來沒有的所謂實施時期，也就是總統發布緊急命令以後的部分全部列進來了，甚至他認知的假新聞，疫情期間看過很多次了，明明造假的人是政府， 他就說你的是假的，這時候他可以依照新的法律去罰你。

徐巧芯批評，退一萬步講，沒有上戰場，但要你提前去當兵，那其實下一步就是上戰場，只是說從一跳到三，而這漸進的過程中，民進黨確實沒告訴人民為何那麼急著修法。

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