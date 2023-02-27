北約入會案　瑞典芬蘭與土耳其3月9日恢復三方談判

▲芬蘭與瑞典2022年5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）



文／中央社

土耳其外交部長卡夫索格魯今天說，瑞典與芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）申請案，安卡拉與兩國3月9日將恢復談判。先前因斯德哥爾摩發生焚古蘭經示威，談判自1月暫停。

路透社報導，由於丹麥極右派政黨「強硬路線」（Hard Line）黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）1月在瑞典首都斯德哥爾摩的土耳其大使館外焚燒一本古蘭經抗議，引發安卡拉憤而取消與瑞典和芬蘭為了兩國的北約入會案而建立的三方談判。

俄羅斯去年2月底對鄰國烏克蘭發動全面侵略後，與俄國接壤的芬蘭和北歐鄰國瑞典雙雙在去年申請加入北約。但瑞典入會案格外面臨成員國土耳其的意外反對。加入北約的申請必須獲得所有成員國同意。

土耳其指控瑞典庇護其認定的恐怖組織成員，並要求將這些人引渡，才願意考慮同意瑞典入會。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天在安卡拉與匈牙利外長舉行的聯合記者會上表示：「我的同仁將出席這場3月9日舉行的會議。」他還說會議地點在比利時布魯塞爾。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的態度，影響瑞典芬蘭加入北約的進度。（圖／路透）



法新社報導，土耳其、芬蘭和瑞典的北約入會案三方談判，先前2輪由三國外交部官員出席，聚焦在一份明確的安卡拉要求清單，包括遣返數十名大多是庫德族的嫌犯。

不過，卡夫索格魯在今天記者會上指出，瑞典仍未依照去年6月北約馬德里峰會簽署的備忘錄履行其義務。儘管北約秘書長與其他成員國都已表示，斯德哥爾摩已經修法。

他說：「遺憾的是，我們仍未見到瑞典在落實馬德里備忘錄上採取令人滿意的步驟。在我們見到這些步驟之前，不可能對於瑞典加入北約的申請案說『好的』。」