10「菜」分局長上線高雄！陳其邁撂5字重話　新春成警局長臨時考

▲高雄市長陳其邁出席警察局交接，對17個分局長撂下「沒有甜蜜期」 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市高階警官異動，17個分局當中總共有6名升職，另外兩名平調到外縣市繼續擔任分局長，等於有一半以上的分局長都是「新任」官，就連治安首席幕僚刑警大隊長洪松田也因涉及八八會館餐敘被拔官，等於高雄市一口氣來了10個新的三線一的「菜」分局長以及大隊長，19日（今天）上任，陳其邁交接典禮撂下重話：「沒有蜜月期」，所以接下來這群新任官要應對春節期間的治安跟交通工作，是否能夠跟上「不講武德」的高雄市長陳其邁的「緊緊緊」腳步，恐怕將對局長林炎田來說，將是更重大的考驗。

19日上午十點，高雄市長陳其邁出席高雄市警察局的新任官布達典禮，由於警政署長黃明昭曾經擔任過高雄市警察局長，所以對曾經帶過的分局長都非常熟悉，所以這次大幅度拔擢，一口氣就動了8個人，新興分局長古瑞麟調任保五總隊主秘、鼓山分局蔡鴻文、左營分局陳文耀以及鳳山分局孫成儒都調回警政署。而岡山分局洪振順、三民二分局葉錫山則是到了台南市擔任警政監，另外有2人平調，仁武分局李崇偉回到新北、楠梓分局尤啟南到台中。

▲高雄市警察局長林炎田接下來要面對17位分局長如何迅速上線的考驗。（圖／記者吳奕靖攝）

另外再加上高雄市刑大大隊長洪松田，因為涉及八八會館餐敘，被拔除主官調往新北擔任三線一的警政監，等於高雄市一口氣有8個分局長缺額以及2名大隊長的缺，這也讓過往講求資歷的警界慣例，一下被打破，像是前鎮分局的陳志榮被調往一向被稱為「高雄第一局」的新興分局，湖內分局蔡鴻謀被調往鳳山分局、鹽埕分局邵明仁跟小港許健基也從三等分局跳到了一等分局，接任左營分局跟三民二分局。六龜分局陳膺方以及旗山分局的洪榮敏也分別調進來市區，分別是楠梓跟前鎮分局，林園分局長張泰賓也到了仁武分局。

另外從高雄市警察局內勤、大隊長補進來10個人，等於都是首任直轄市「菜」分局長。

對於這樣不合慣例以及警政署統一處理的大調動，高雄市警察局長林炎田也只能坦然面對，也說「沒人了」，留下來的9個分局長該怎麼「布兵」著實讓他費了一番腦筋，不過他也坦言沒在怕，因為他擔任高雄市警察局長以來，重要的主秘跟督察長都是懸缺，而且在這段期間也發生幾起重大槍擊事件，他根本就不在意部署給不給力，有豐富刑事資歷的他都親赴現場指揮辦案，槍擊案往往都能在一天之內破案。

▲高雄市長陳其邁出席警察局交接，對17個分局長撂下「沒有甜蜜期」 。（圖／記者吳奕靖攝）

只是局長都到第一線辦案，分局長各個也只能「繃緊神經」，轄區內的大事小事也都得到現場，就是這樣的風格，才能跟上陳其邁市長的「緊緊緊」，而且就職典禮還撂下「沒有甜蜜期」要他們立刻上線，所以接下來8個「菜」分局長以及留下來「跳等」的分局長，還有一個新來外放的刑大大隊長能不能跟上市長腳步，林炎田又該怎麼讓他們快速進入狀況，對於這個問題，林炎田私下給了個「神秘微笑」，就請高雄市民安心。