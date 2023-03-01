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12星座吠陀占星3月運勢！雙子拓展人脈的開始　獅子人情支出變多

文／李靜唯老師

2023年往3月邁進了，與阿南德同門派的吠陀占星權威李靜唯老師提醒，3月大環境仍將會是地震、意外災害頻傳充滿挑戰的月份，但旅遊觀光餐飲業會日漸復甦。在個人運勢方面，李靜唯老師分析，吠陀雙子將獨占事業好運，吠陀處女會有不錯的桃花，至於財神爺賜福的星座則是落在吠陀水瓶讓其他星座羨慕，健康方面，則提醒吠陀天蠍的人要特別注意。

李靜唯老師特別提醒，只有兩成的人吠陀星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一星座，想要了解自己的吠陀星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

▲吠陀占星太陽星座對照表。（圖／李靜唯老師提供）

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3月事業運最旺：雙子；事業運要注意：巨蟹、摩羯

雙子（6/15-7/14）（吉）

雖然在工作方面，3月會面臨激烈的競爭，不過只要對自己充滿信心，就能夠在專業領域脫穎而出，建議3月可以多參加社群團體聚會，將有機會接觸各行業的菁英或前輩，會是拓展人脈及工作領域的好機會。

巨蟹（7/15-8/14） ）（ 凶）

要注意3月工作方面的情緒明顯低落，總是沒有什麼動力，甚至可能發生人際關係的困擾，導致需要背負不屬於你的黑鍋，建議最好保持心平氣和的心態，勇敢面對問題，才不至於將事情鬧得更難收拾。

摩羯（1/15-2/14）（ 凶）

3月會因為很多不確定因素，導致工作許多正在進行中的計劃遲遲無法收尾，且前事未了，後面還會有更多新的工作讓你心煩氣躁，建議盡量規劃好生活作息，讓心情徹底放鬆，才能好好處理工作問題。

▲雙子座3月可以多參加社群團體聚會。（示意圖／翻攝自PEXELS）

3月感情運最旺：處女

處女（（9/15-10/14） （吉）

另一半對於感情的投入會更加理性，並開始著手制定關於未來的計劃，無論是要開始一起生活或是談婚論嫁，3月都是一個有大幅進展的時機，不過一同生活的磨合問題，還是要做好心理準備。

牡羊（4/15-5/14）（ 凶）

3月兩人之間很容易為了對方的交友情況而爆發衝突，建議牡羊有些事情做不到時，千萬不要輕易的答應，否則一旦破壞彼此之間的信任，就很難再修復了。

天秤（10/15-11/14）（凶）

兩人之間因為缺乏默契，當許多生活瑣碎的事無法達成共識時，就會發生爭執，有時候甚至在事情還沒搞清楚之前，就會朝著對方發脾氣，小心過度的對親密伴侶發洩情緒抱怨，反而會讓彼此關係更加惡化。

射手（12/15-1/14） （凶）

3月你會發現伴侶的火氣特別大，與另一半之間總會發生激烈爭執，造成較大的情緒起伏，假如正打算結束這段關係，建議此時並非談判的最佳時機，有可能因為心亂如麻影響判斷力，而做出錯誤的決策。

▲3月射手座與另一半之間總會發生激烈爭執。（示意圖／翻攝自PEXELS）

3月財運最旺：水瓶

水瓶（2/15-3/14） （吉）

3月的財運會有亮點產生，無論是偏財運買彩券或是做一些小投資都會有不錯的收益，只是相對支出可能也會增加，如果沒控制好荷包的話，財神爺可能只是來你這裡過個水而已。

金牛（5/15-6/14）（ 凶）

3月財運的波動幅度比較大，千萬不要太輕易相信一些資訊就貿然投入資金，也要特別注意小人口舌是非，嚴重可能還會有意外的官司衝突之類，有些投資還是需要自己深入瞭解，才能決定是否要投資，否則只有破財的份。

獅子（9/15-10/14）（ 凶）

3月要特別留意可能會有資金不足的情況，出手大方的獅子對於每一筆錢的使用，都需要精打細算，尤其要防範因為人情壓力所產生的額外支出，例如朋友開口借錢或是因為慶生、結婚生子需要你紅包上的支持。

雙魚（3/15-4/14） （凶）

雖然對於追求財富的慾望很強烈，只可惜財神爺暫時沒空眷顧你，資金運用會有點吃緊，也沒有什麼偏財運，再加上投資成果不如預期，一切還是宜謹慎保守，顧好自己荷包為佳。

▲雙魚座3月顧好自己荷包為佳。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

3月健康運要注意：天蠍

天蠍（11/15-12/14）（凶）

身體方面要特別注意頭痛、暈眩以及長期睡眠不足所引發的精神衰弱，出外也要盡量避免因為精神不濟發生一些意外血光之災，此外，也要留意天氣忽冷忽熱造成呼吸系統問題。

李靜唯老師表示，3月13日火星進入雙子座後會受到另一個凶星計都的相位影響，火星與計都屬於『意外性災害』的行星且影響範圍都落在雙子座，意味著旅遊、大眾運輸及個人交通要小心發生意外災難，還有政治、娛樂、企業界相關名人，也可能會發生令人感到震撼的消息。

▲疫情逐漸解封，旅遊、觀光、餐飲相關產業逐漸回歸正常軌道。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，3月也不盡然全都是壞消息，李靜唯老師說，16日太陽進入雙魚與木星合相、17日水星也進入雙魚，水星與木星的合相，代表人與人之間的交流會更加頻繁，隨著疫情逐漸解封，估計跟旅遊、觀光、餐飲相關產業將會逐漸回歸正常軌道甚至更好，相對地也會創造較多就業機會！只是還有為期一個月的太陽凶星在影響著服務業與醫療相關產業，還有血庫血荒的問題，近期還是不宜太過樂觀。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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