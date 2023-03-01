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桃花、錢都來了！3星座上半年開運　冠軍可望奉子閃婚

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲牡羊座準備好結婚了嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

桃花、錢財都來了！清水孟國際塔羅小孟老師分享，今年上半年牡羊座、巨蟹座和天秤座「好運上升」，其中冠軍牡羊座奉子閃電成婚機率高。

TOP 3：天秤座

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若想要更多的財富、名聲或權勢，只有身體保持健康這樣才有意義。上半年的天秤座，有機會將身體保養得更好，若有生病不適的，也有機會恢復良好。已婚的朋友，雙方的相處會更為融洽，之前彼此有誤會或不諒解的，可保握時機好好溝通，畢竟感情要能長遠，良性互動少不了。夫妻雙方可一起戶外健身、爬山或旅行，有助於讓生活及感情保有更多幸福。

而在人際關係方面，不只是工作或事業，連平常的友誼聯絡都會變得更和諧，有機會擴大朋友圈及生活圈，當然連同小人也會慢慢遠離。與人合作方面也會更為融洽，彼此想法會更相近，溝通也會更順利。若有想要買賣房產或購地置產者，有機會遇到好機會，取得相對不錯的價格。

▼牡羊座財富不需擔憂。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座對內重視家庭，對外在人際關係上也不馬虎，若常接觸人群者，交際手腕明顯更為活躍與圓融，和諧的氣氛讓異性間關係提升不少。本身氣場也提升不少，散發浪漫有藝術的氣質，想要找尋戀愛對象，不妨趁這段期間，接受親戚朋友的幫忙，有機會遇到不錯對象。想與人合夥的，也有機會創造革命情感，若是另一半願意一起努力，則有機會建立長久事業。

結婚的朋友除了蜜月之外，也可安排額外短期旅行，讓生活添增更多愛情火花，懷孕機會也大大增加，讓生活美滿又愜意。另外，在生意上也有許多出差機會，在往返途中，還有機會認識想法相同的人，只要多注意本身形象，並善加運用創意，會有取得更多訂單的機緣。

TOP 1：牡羊座

最大的好運莫過於家庭和諧美滿，財富不需擔憂，所謂家和萬事興，人勤財源進，凡事都建立在家庭的穩定。而年後的牡羊座在家庭生活上，彼此感情將更為穩定和樂，若有不愉快的，將得到諒解並釋懷。年幼者可得到家庭給予的資源；年長者可得到家人子女的關愛，有助於事業的努力。

若打算買賣房產的，有機會遇到不錯機緣，並取得滿意價格。在家鄉打拚的上班族或生意人，會有不錯的事業運，技能學習有效果，可望升官或加薪，名利雙收大有機會；娛樂性的投資、大樂透、刮刮樂也有機會贏得不少獎金。單身族群多加努力，覓得良緣非難事，奉子閃電成婚機率高。

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