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「最強旺夫運」3生肖人妻！第1名完美到公婆無法挑剔

▲▼情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

▲以下3生肖女幫夫運超旺，不娶太可惜。（示意圖／取自pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

俗話說：「娶到一個好老婆，勝過三個天公祖」，娶到好老婆不只能幸福一輩子，旺自己婚後還能旺夫、旺婆家，誰娶到是誰的福氣，讓一家人荷包存滿滿。塔羅牌老師艾菲爾在粉專分享「最旺夫」生肖女Top3，值得被捧在手掌心上溫柔呵護。快看看自己或另一半有沒有上榜，想婚的男生千萬別錯過。

錯過可惜！最值得娶回家的旺夫生肖女Top3：

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第3名：生肖雞

很多時候老公忙著衝刺事業，兩眼發直地向前，賺了錢卻不懂得分配與安排，雖然年薪看似多，但一年過去仍是口袋空空，只要繳出薪資卡給屬雞老婆，這種事從此不再發生。對於創造財富有過人靈感、又肯負責、顧家的生肖女，總是把另一半的事當成自己的事，刻苦耐勞、不怕吃苦，當老公忙到無法脫身時，便二話不說一肩扛下所有事。因此，上繳薪資卡給最不會亂花錢的屬雞老婆，絕對是最正確的選擇。

第2名：生肖龍

擁有自身事業的男子，若可娶到一個客觀、冷靜、做事有計畫的屬龍女，可真是娶到一個「超級私人特助」，絕對是如虎添翼！事業心強大、能吃苦、很有主見又肯打拚，在老公遇到事業瓶頸時，總可提出一整套完善的規劃，促成事件的發展，百分百是個「出得了廳堂、入得了廚房」的好老婆、允文允武的智多星。作為屬龍女的老公實在是件很享受的事，人生足以少奮鬥5年。

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲生肖鼠的幫夫運強到無人能敵。（示意圖／視覺中國）

第1名：生肖鼠

善於盯緊每一個細節的屬鼠女，除了一人能當五人用外，她在處理問題時總能以深入到無人能見的枝微末節，雖然也愛碎念個幾句，但是她最厲害的，就是一旦遇上看不慣或不夠完美的事，又發現碎念無用時，會瞬間化為行動派，直接自己來，這一切突發的小插曲處理得盡善盡美，連公婆都無法挑剔。

這一項無可匹敵的特質，就是讓老公無後顧之憂、全力向前打拚事業的決勝秘訣。生肖鼠人妻的幫夫運，實在是無人能敵。

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