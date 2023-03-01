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苗栗籃球場櫻木花道本尊現身！　他各地Cosplay...家裡還有睛子

▲▼崔漢伯（左二）全家都是「灌籃高手」粉絲，大兒子（左，19歲）、小兒子(右，15歲)、女兒(右二，14歲)。（圖／崔漢伯提供）

▲崔漢伯（左二）全家都是《灌籃高手》粉絲，大兒子（左，19歲）、小兒子(右，15歲)、女兒(右二，14歲)。（圖／崔漢伯提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

1名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》發文，表示自己到苗栗將軍山籃球場時，意外捕捉到《灌籃高手》主角櫻木花道的照片，照片曝光後引發熱烈討論，《ETtoday新聞雲》記者今天聯繫到本尊崔漢伯。頂著一頭紅髮、身高189公分的崔漢伯(41歲)說，他以櫻木花道的裝扮跑遍全台的籃球場並拍下照片，就是要把台灣的美景分享給灌籃高手的作者井上雄彥，他更透露，除了他本人，其實全家都是灌籃高手的粉絲。

在臉書社團《路上觀察學院》曝光的這張照片，只見球場上這名男子頂著大紅色短髮，穿著湘北隊代表櫻木的10號球衣，腳上還穿著漫畫中櫻木的AJ球鞋，超強的Cosplay，完全吸引了這名到苗栗福星山籃球場打球民眾的目光，意外捕捉到「櫻木花道」的照片po網後，引起熱烈討論

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▲▼苗栗將軍山籃球場驚見「櫻木花道」現身。（圖／翻攝「路上觀察學院」）

▲苗栗將軍山籃球場驚見「櫻木花道」現身，成為網路熱門話題。（圖／翻攝「路上觀察學院」）

照片曝光後引起熱烈討論，這名裝扮櫻木的本尊是41歲的崔漢伯，剛結束全台籃球場巡禮環島，他說喜歡打籃球，也喜歡櫻木花道這個角色，身高和鞋子尺寸也和櫻木花道一樣，國中時也是幫大家搶籃板，看櫻木花道熱血救球的畫面很感動，希望自己在球場上也能仿效他，努力去搶每一個籃板球。

他不單在苗栗的將軍山籃球場留下身影，他巡迴全國剛結束環島，拍下以櫻木的裝扮在各地籃球場打球的照片，他說，《灌籃高手》裡面有很多日本的美景，他想把全台的美景和和他喜歡的《灌籃高手》結合，把台灣的美景分享給《灌籃高手》的作者井上雄彥老師。

▲▼崔漢伯以「櫻木花道裝」扮在新竹尖石鄉櫻木花道留影（圖／崔漢伯提供）

▲崔漢伯以「櫻木花道」裝扮在新竹尖石鄉櫻木花道留影（圖／崔漢伯提供）

崔漢伯說，走訪各地球友的熱血反應讓他很感動，有些人會放《灌籃高手》的主題曲和音樂一起打球，沒想到台灣有那麼多喜歡灌籃高手的粉絲，這些過程讓他覺得很棒、很開心。

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》今年初在台上映，至今寫下超過4億台幣票房，總票房突破100億日圓（約新台幣22億），一舉成為台灣日本電影史第2名，也勾起了不少7、8年級生的熱血回憶。

▲▼崔漢伯在台東太麻里「櫻木花道」平交道留影。（圖／崔漢伯提供）

▲崔漢伯在台東太麻里「櫻木花道」平交道留影。（圖／崔漢伯提供

▲▼崔漢伯在新竹尖石鄉錦屏國小籃球場留影。（圖／崔漢伯提供）

▲崔漢伯在新竹尖石鄉錦屏國小籃球場留影。（圖／崔漢伯提供）

▲▼崔漢伯在苗栗市將軍山籃球場留影。（圖／崔漢伯提供）

▲崔漢伯在苗栗市將軍山籃球場留影。（圖／崔漢伯提供

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苗栗櫻木花道

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