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「林明溱被當作中二選區來打」　朱立倫嘆：綠營奧步污辱南投人

▲朱立倫下午主持中常會。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫下午主持中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

3月4日南投立委補選在即，國民黨主席朱立倫今（1）日在中常會為國民黨候選人林明溱拉票，強調林30年的努力快敵不過民進黨3個月來的抹黑攻擊，甚至連變造錄音帶、錄影帶都出來，「一日一抹黑，一日一攻擊」，動用政府和媒體，當作台中中二選區來打，「這就是蔡英文、賴清德和陳建仁最新戰法！」

朱立倫指出，林明溱為南投縣民辛苦努力，過去不管擔任議員、立委、縣長都是最好的，不僅是五星級縣長，政績滿意度也是最高的，競選連任時贏了將近九萬票，這些事實讓林明溱成為南投人最肯定的好縣長，但30年的努力現在快要敵不過民進黨三個月來的抹黑、造謠、攻擊、負面選舉，甚至連變造錄音帶、錄影帶都出來。「一日一抹黑，一日一攻擊」，動用所有政府加媒體力量，把南投第二選區當作中二選區來打，這是蔡英文、賴清德再加上陳建仁最新戰法，就是從頭到尾抹黑到尾、負面選舉到尾，只有靠這種方式民進黨才有可能勝選，而不是真正為民做事、腳踏實地為民服務。

朱立倫強調，30年來實實在在、腳踏實地的好縣長、好立委，今天被攻擊到體無完膚，抹黑造謠到這種情況，這是台灣民主之恥，也是污辱南投縣民，民進黨已經期待這周六透過這樣的方式勝選，他強調，選情非常危急，因為民進黨已經感受到這樣的抹黑、攻擊、造謠、變造達到一定效果，他懇託所有還有正義感的朋友們，大家總動員，也呼籲南投鄉親們相信自己30年的觀察，不要相信民進黨三天、五天、三個月的抹黑造謠攻擊；相信真正台灣民主，而非相信民主奧步。如果這次民主奧步黨能透過這樣的方式成功，相信這是台灣民主的大退步，也是對南投縣民最大污辱。

面對南投立委補選剩下最後三天，朱立倫呼籲選民要讓台灣民主重新見到陽光，讓南投縣民30年來的觀察、實實在在的肯定能夠獲得大家認同，希望大家每一票都要出來投，只有站出來投票，肯定實實在在、腳踏實地做事的林明溱，才是真正台灣民主，南投真正民意。

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