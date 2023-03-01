民進黨：林明溱縣府涉包庇貪官　「又黑又貪」

▲民進黨副秘書長黃建嘉。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣政府一名洪姓課長2008年涉貪，2011年就起訴移審法院，但縣府直到2022年才移付懲戒，超過10年追懲時效，懲戒法院只能判決免議。民進黨副秘書長黃建嘉批評，國民黨南投縣立委補選林明溱縣長任內不但包庇貪官，也包庇黑官特助兒子林儒彬，「又黑又貪」。

黃建嘉表示，林明溱過去競選議員時就曾因為賄選被判刑6個月，敗壞南投的選風，所以上樑不正下樑歪，才會有洪姓官員在縣府裡面作威作福，護航特定廠商得標，壓榨縣民的血汗錢。

黃建嘉指出，該洪姓官員在2008年時涉嫌將縣府機密資料洩露給廠商，且在不符合規定的文件上核章同意，案件在2016年時，也就是林明溱擔任南投縣長任內，洪姓官員被法院判刑確定，可是，林明溱縣府卻沒有依法將該官員「移付懲戒」，所以讓貪污的官員逃過懲戒，還可以按月領退休金，含飴弄孫。

黃建嘉直言，有罪卻不移送，就是包庇貪官；林明溱包庇的不只有「洪姓貪官」，還有自己兒子的「特助黑官」，南投鄉親都想問，為什麼林明溱的官員可以貪污不用懲罰？為什麼縣長特助林儒彬晚上還可以當建商蓋房子？

黃建嘉認為，林明溱說謊成性，一定不會承認錯誤。但林明溱如果不承認自己包庇貪官，那就是昏庸無能，連底下官員貪污被判刑都不知道。請問林明溱，是包庇？還是昏庸？