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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭國民黨控出國沒報告還「大撒幣」　鄭文燦辦公室反擊：造謠

▲行政院副院長鄭文燦出席疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨桃園市議員舒翠玲、楊智伃召開記者會，指行政院副院長鄭文燦擔任桃園市長時，出國考察大撒幣，花大筆經費卻沒有公開上網招標，回國後也沒有報告。對此，鄭文燦副院長辦公室指出，鄭副院長於桃園市長任內出國報告都可在桃園市政府網站上查得，「國民黨指控未公開出國報告純屬造謠」。

鄭文燦辦公室說，訪問團採購方式都必須符合出國要點及採購規定辦理。國外出訪之政治拜會、商務參訪及會見僑胞等行程，均由市政府各權責單位負責接洽安排，由桃園市政府秘書處負責整合，從未透過旅行社代為規劃。

鄭文燦辦公室指出，鄭文燦於市長任內國外出訪案，循效益原則，均依規定採機關人員自理方式報支差旅費，以個人名義委託旅行社代為採購國際機票，並依「國外出差旅費報支要點」個別報支，由機關本於權責處理，依規定並無強制公開招標。過去兩任縣長（朱縣長及吳縣長），國外出訪案也曾採取相同或是類似方式辦理。

鄭文燦辦公室強調，鄭文燦率團出訪，不論歐洲、美國及日本，均能達成城市外交的目標。經費使用係因為團員人數、天數及國家有所不同。鄭市長任內，與18座國外城市締結友好城市，大幅提升桃園市的國際能見度，為台灣建立外交成果。

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