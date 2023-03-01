南投立委補選倒數3天　許淑華3／1起開始請假...全力輔選林明溱

▲南投立委補選選情白熱化，南投縣長許淑華（左2起）宣布請假3天輔選林明溱。（圖／國民黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第一選區立委補選本周六登場，選情也趨於白熱化；南投縣長許淑華表示，自3月1日起開始將請假3天，全力投入輔選行程，替國民黨候選人林明溱進行掃街拜票。

許淑華宣布請假輔選後，上午即與中廣董事長趙少康、南投縣議員宋懷琳、林儒暘，以及身兼台灣民眾黨南投縣黨部主委的簡千翔等人，一起到中興新村召開座談會，為林明溱拉抬聲勢，也強調自己從市長開始一路以來，看盡中興新村的興衰與落寞，在立委任內就希望解決宿舍問題，因此提出關於宿舍文化保存與發展的條例，目前已提出草案並通過一讀，但需要有深耕在地30年的林明溱重回立法院繼續推動，解決居民最關心的居住正義問題，並保存在地的文化。

許淑華指出，南投縣各項建設與工作持續運作，縣府團隊善盡職守，一如往常服務縣民；請假期間遇有重大事項，隨時可以回到縣政府指揮調度，縣政工作不會因此怠惰。

許淑華特別提醒民眾，應留意投票倒數階段假消息流竄，甚至變造影音檔混淆視聽，若聽到賄選相關訊息應儘速通報檢警調單位，不允許賄選、造謠訊息及暴力等不法行為，呼籲眾人一同維護良好選舉風氣。