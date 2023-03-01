許淑華請假助選！　游盈隆：南投立委選情生變「國民黨已非穩贏」

▲南投立委補選選情白熱化，南投縣長許淑華（左2起）請假3天輔選林明溱。（圖／記者高堂堯攝）

記者詹宜庭／台北報導

南投縣立委補選將在本周六登場，台灣民意基金會董事長游盈隆1日分析民進黨主席賴清德對於補選的影響，他認為，南投縣立委補選剩不到三天，鹿死誰手還未定之天，新科縣長許淑華今日宣布請假三天，專心為林明溱助選，間接證實選情生變，國民黨已非穩贏。

游盈隆指出，這次補選從各種主客觀條件看，國民黨候選人林明溱本是十拿九穩，但演變到最後卻面臨選情告急，讓外界相當意外。但這也再次證明一項不變的鐵律，「民主選舉結果有其不確定性」。

游盈隆表示，這次立委補選是副總統賴清德接任民進黨主席後的首場選舉，賴清德對這次補選究竟起到什麼作用？他指出，賴1月18日上任；1月30日便下達動員令，宣示黨全力支持南投補選；2月3日更由民進黨副秘書長黃建嘉領軍中央黨部輔選團正式進駐南投。不僅如此，賴清德還率民進黨候選人蔡培慧走遍選區大小宮廟，在多次演講會上賣力助講，而針對林明溱個人爭議性言行，民進黨陣營也發動凌厲的負面選舉攻勢，「整體來講，這些因素明顯讓選情起死回生。」

游盈隆強調，根據民主政治理論與經驗，「負面選舉」並不必然有道德上的瑕疵，只要不悖離事實、恣意扭曲抹黑就好。但執意不用負面選舉，或偽善地宣稱不搞負面選舉，有時反而變成自縛手腳，無法光明正大地質疑對手政績表現或人格缺陷，最終導致落敗的局面。

游盈隆認為，此次立委補選，國民黨有輸不起的壓力，而民進黨自2005年迄今，沒贏過一席南投立委或縣市長，這次或許是最接近搶下一席立委的時刻；因此，民進黨非常渴望拿下這一席。不過，這選區畢竟是傳統國民黨選區，再加上新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕等，早都投入輔選，最後就看「神力女超人」許淑華能不能力挽狂瀾了。