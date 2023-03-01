極短程航線喝不到「星宇特調」　網求改罐裝！官方打回票曝理由

▲星宇航空極短程航線取消特調服務。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空日前宣布，今日起取消「飛時少於2.5小時之極短航線的機上調飲」服務，星宇航空公關長聶國維坦言，因為旅客人數太多，空姐實在忙不過來，因為必須手調，所以也不可能改做罐裝。

星宇航空日前宣布，考量到短程航線的飛行時間受限，為確保所有旅客的旅途安全和為維持整體服務品質，星宇航空自2023年3月1日起針對「飛時少於2.5小時之極短航線」調整服務，沖繩、福岡、澳門、馬尼拉等航線不限機型暫停供應經濟艙的機上調飲。

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▲湛藍宇宙2.0是相當熱門的打卡飲品，如今極短程航線將取消提供。（圖／翻攝臉書／STARLUX Airlines）

不少搭過星宇航空的乘客表示，特調飲品非常美味，建議改做罐裝，避免影響空服員工作流程。然而聶維國今表示，因為極短程航線時間太短了，空姐忙不過來，由於必須手調，所以也無法改做罐裝。

星宇航空去年配合空中巴士A330執飛，在全航線供應與知名酒吧共同打造的5款機上特調，分別為湛藍宇宙2.0、紅海凱撒、星空莫西多、銀河碧螺春以及夏日洋甘菊。

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