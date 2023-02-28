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星宇極短航線「1特別服務」將消失！乘客卻狂讚：正確的作法

▲▼星宇航空招募100名機場運務專員。（圖／星宇）

▲星宇航空將取消極短航線的特調飲服務。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

星宇航空去年配合空中巴士A330執飛，在全航線提供5款機上特調，讓無論搭乘長程、短程航班的旅客都能享用，不過近日星宇突然宣布，飛時少於2.5小時的極短航線將取消這項服務，而公告曝光後，也有不少乘客稱讚「正確的作法」。

星宇航空去年配合空中巴士A330執飛，在全航線供應與知名酒吧共同打造的5款機上特調，分別為湛藍宇宙2.0、紅海凱撒、星空莫西多、銀河碧螺春以及夏日洋甘菊。其中的「湛藍宇宙2.0」因為淡藍色的外觀，加上杯中有檸檬片、氣泡，成為了熱門的打卡飲品。

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▼湛藍宇宙2.0是相當熱門的打卡飲品，如今極短程航線將取消提供。（圖／翻攝臉書／STARLUX Airlines）

▲▼星宇航空一特別服務沒了。（圖／翻攝臉書／STARLUX Airlines）

不過，星宇航空近日宣布，考量到短程航線的飛行時間，以及所有旅客的旅途安全、維持整體服務品質，今年3月1日開始，飛時少於2.5小時的極短航線將取消提供機上特調飲料的服務。

星宇航空提到，調整服務的範圍，包含飛往沖繩、福岡、澳門、馬尼拉的航班，不限機種、暫停供應經濟艙的機上特調飲，其他航班則照常供應。

星宇航空說，旅客仍可以點一杯知名的南台咖啡，作為餐後的新選擇。而貼文曝光後，立即有不少旅客留言支持，「真的欸，飛一趟新加坡，看空服員光特調就忙翻了」、「很棒的調整，安全才是最重要的」、「這才是正確的作法，不然空服員會手忙腳亂」、「特調真的是讓空服員忙翻～看到同一位乘客一杯接一杯的點～周圍乘客也跟著點起來，真的替空服員感到辛苦」、「真心覺得空服員辛苦，建議可以在候機室販售或提供，真的好喝。」

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