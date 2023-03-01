「星宇信用卡」上市！辦卡送3千折扣碼　首刷禮價值＝商務艙機票

▲星宇航空聯手玉山銀行推出航空信用卡，前兩萬名辦卡可得三千元折扣碼。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

近日最熱門的話題之一非星宇航空莫屬，星宇航空宣佈，今（1）日起與玉山銀行攜手推出全新航空聯名信用卡，前2萬名成功申辦者，可獲得星宇航空台北出發不限航點來回機票3000元折扣碼，新卡首刷禮最高可獲得55,000哩，價值等同亞洲航線商務艙來回機票一張。

星宇航空與玉山銀行今（1）日聯手推出全新航空聯名信用卡，卡友生日當月海外消費最優可享5元集一哩，指定通路消費享10元集一哩，新卡首刷禮最高可獲得55,000哩，價值等同亞洲航線商務艙來回機票一張。

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玉山星宇聯名卡除了早鳥申辦首年免年費外，前20,000名成功申辦者，可獲得星宇航空台北出發不限航點來回機票3,000元折扣碼，5月底前持卡於指定通路消費更享哩程3倍大放送。

▲星宇航空與玉山銀行今日辦理記者會。（圖／記者李宜秦攝）

玉山星宇聯名卡依卡級享有專屬優惠，包括持卡購買台北出發機票享最優九折、機上免稅品及星宇航空形象門市購買星宇小舖商品享最優八折，並有機場貴賓室及優先劃位等禮遇。

除此之外，最高卡等「世界之極卡」為邀請制，除享有哩程回饋外，其專屬權益包含玉山銀行 VIP Best Offer 玉約饗樂・頂級飯店、餐廳及高爾夫球場預約優惠，更有Mastercard 24 小時尊榮專屬祕書服務，包含預約如坎城影展、澳網及葛萊美獎等全球盛事，帶給持卡人最頂級的禮遇及享受。