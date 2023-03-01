徐千晴秘戀吳敦義兒　起底促成「藍白合」的最美發言人背景

▲民眾黨發言人徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／徐千晴）



記者陳家祥、蘇晏男／台北報導

有最美發言人稱號的民眾黨發言人徐千晴，1日被爆料與前副總統吳敦義之子吳子文熱戀中，去年底多次被拍到密會。藝人出身的徐千晴擁有出眾外貌，在兩岸累積不少影視作品；且不只外貌，徐的工作表現也受到肯定，尤其在去年選舉期間擔任民眾黨新竹市長候選人高虹安競選發言人，扛下快節奏、高強度的發言工作，從黨內到媒體都獲得正面評價。

據了解，徐千晴過去曾短暫待在新北市國民黨議員葉元之辦公室服務，之後因緣際會下來到民眾黨服務。之後進入九合一選舉，黨內看中徐千晴對外的發言與溝通能力，指派她加入高虹安團隊襄助選戰，犀利口條與高顏值，掀起網路熱議。

對於徐千晴在民眾黨團的表現，民眾黨前立法院黨團主任、現任民眾黨不分區立委陳琬惠表示，徐千晴在黨團工作很認真、專心，黨團成員各自有負責的委員會，針對法案、預算及攻防進行相關工作，而徐負責財委會；後來徐對發言工作有興趣，所以她蠻鼓勵徐的。

陳琬惠說，徐千晴雖然外表看起來冷冷的，但是一個蠻溫暖的人，像女生之間有些心事，徐是可以聊聊的人；此外徐在黨團時會幫她關注很小的事情，相當細心。

陳琬惠笑說，以姊姊的角度來看，如果有人能照顧徐千晴，她認為蠻好的，會給予祝福。

另外，黨內幕僚也觀察，徐千晴的抗壓性佳，對於不熟悉不懂的事務，很樂於去溝通學習。例如針對臉書時事議題，初期發文還比較生澀，後來論述有理有據，進步蠻大的；在輿情分析上，經過新竹選戰後，也看得出有所成長。