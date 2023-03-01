謹記陳綢阿嬤遺訓　蔡培慧宣布捐出本次選舉補助款

▲蔡培慧今天宣布捐出選舉補助款。（圖／蔡培慧競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選將在周六投票，民進黨候選人蔡培慧1日宣布將捐出本次立委補選所得選舉補助款，將每一份選民的支持與南投的公益團體共享，謹記她最敬愛的陳綢阿嬤遺訓：「善良、陽光、坦然自在，發揮良善的社會影響力」。

蔡培慧宣布，此次選舉的選票補助款，扣除黨中央的責任款後，將悉數捐給南投縣內的社福團體及長照機構，也讓支持她的每一張選票更實質的回到南投人身上，為每一位支持者做公益。

蔡培慧表示，陳綢阿嬤畢生投入兒少照顧，讓出身於偏鄉、隔代教養中成長的她更有所感，擔任不分區立委至今，媒合多次企業及公股銀行投入偏鄉送愛的活動，深知南投縣有許多弱勢及邊緣戶需要各界長期的支持，此外，她從921重建基金會工作結識的邱慶禧、廖振益等人都是921受災戶，地震發生後義無反顧協助社區重建、老人送餐等志願工作，20多年來，他們分別成立了長照社福組織「南投縣生活重建協會」與「龍眼林福利協會」，以在地人照顧在地人的社會福利社區陪伴弱勢家庭兒童與獨居長者。

另外，蔡培慧補充，包括接住非行少年、陪伴支持弱勢兒少的仰望教育基金會、南投家扶中心、玄愛兒少關懷家園、勵馨基金會、良顯堂等等，以及長期在第一線支持急難救助服務的廣亮慈善會，都是長期支持南投縣內弱勢兒少的重要力量，她盼透過本身的專業能力為南投的改變付出心力，而這些公益團體的初衷並非做大事，而是心懷大愛做小事的風骨，令人感佩。