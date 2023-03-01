　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「她讓南投很生氣！」藍批蔡培慧只顧黨意　綠放爛南投變垃圾山

▲國民黨南投縣黨部外牆便特別設置了「她讓南投很生氣」主題看板。（圖／國民黨提供）

▲國民黨南投縣黨部外牆便特別設置了「她讓南投很生氣」主題看板。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投立委補選倒數三天，國民黨南投縣黨部今（1）日召開 「她為黨意爭口氣 卻讓南投很生氣！」記者會，國民黨副發言人呂謦煒指出，蔡培慧大肆宣傳她要為南投爭一口氣，其實只是要為黨意爭一口氣、為民進黨與賴清德爭一口氣，國民黨南投縣黨部外牆便特別設置了「她讓南投很生氣」主題看板，與蔡培慧看板直球對決。

同時呂謦煒也質疑，蔡培慧過去曾連署提案修《著作權法》封鎖「侵權」網站或IP，是不是也是箝制言論自由與網路自由的一種作為？另外，針對南投垃圾問題，南投縣議員宋懷琳指出，明明法律已賦與民進黨中央政府調度各縣市焚化爐權限，中央卻仍坐視南投垃圾困境，人家說南投好山好水，結果卻看到垃圾山，「快救救南投人吧！」

呂謦煒指出，蔡培慧在國民黨南投縣黨部斜對面設了一個「為南投爭一口氣」的看板，為了讓民眾了解她其實是「為黨意爭一口氣」，特別在南投縣黨部外牆掛上「她讓南投很生氣」看板，內容羅列她聽從黨意的歷史，過去主張萊劑要零檢出，現在卻挺萊豬；以前她說跟南投第二選區有隔閡、離這個選區「遠了一點」，現在卻參選這裡的立委補選；現在明明遍地缺蛋，她卻有閒情逸致跟農委會主委陳吉仲泡茶，請陳吉仲輔選，種種行為足證她心中只有黨意、沒有民意。

此外，呂謦煒表示，最近民進黨意圖修《全動法》擴權，管制媒體、管制網路來箝制言論自由，甚至疑似要拉學生去上戰場？實際上民進黨意圖管制網路言論不是第一次，除了之前因民意反彈而撤回的《數位中介法》外，2017年民進黨立委鄭運鵬便曾提案修《著作權法》，讓「侵權」的網站或IP可以被封鎖，當時蔡培慧連署表態贊成。問題是讓政府可以任意封鎖「侵權」網站，是否能讓有心人操作成以「侵權」為名，封鎖不利於己的網站或言論？讓網路上只剩下一種聲音？連這種政府擴權、有侵犯網路言論之虞的法案，蔡培慧都連署贊成，聽從黨意的蔡培慧對於《全動法》的修法，是否也會贊成？蔡培慧有義務要跟南投鄉親說清楚講明白。

對於南投垃圾問題，曾任南投市長的宋懷琳則指出，南投在林宗男當縣長時，全台都在普設焚化爐，當初民進黨執政的中央政府覺得南投人數少，量沒有那麼大，主張南投垃圾可以外運，運費由中央補助。時過境遷，南投與全台的垃圾量都大增，已不可同日而語，全台所有設焚化爐的縣市也面臨整改、休爐，不希望外縣市垃圾進入清運。她遇過最嚴重的問題是全台不收南投垃圾，是透過當時當新北市長的朱立倫才收了南投的垃圾，最遠還曾送到高雄的仁武去，但陳其邁當市長以後主張「自己垃圾自己收」，現在仁武也不收外縣市垃圾了，那垃圾怎麼辦？

宋懷琳表達她的切膚之痛，僅南投市垃圾一天就約60公噸，一個月1800噸，但一個月曾經出去不到10噸，每個月就有1700多噸垃圾要留在南投市，當時垃圾堆置場靠近市區，晚上風一吹，整個市區都聞到味道，居住品質非常糟糕，民眾非常反感、抗議不斷。過去南投垃圾還曾因天氣炎熱自燃，南投市土地才那麼一點點，光堆在南投市垃圾場的垃圾量最多就有3萬多公噸，再看草屯、名間，烏溪過去就是垃圾山，人家都說南投好山好水，結果卻看到垃圾山，問題誰來解決？

宋懷琳強調，南投很可憐，因為現在全台只有南投、花蓮、新竹市沒有焚化爐，得求外縣市處理，但人家不收怎麼辦？中央要不要跳出來協調？但她卻沒看到中央有任何動作。《廢清法》2016年通過時，就賦與中央必要時可調度焚化爐、各縣市不得拒收的權限，卻看不到成果，中央是不是應該出來替我們解決垃圾問題？中央是不是應該跟我們地方站在一條線，幫南投處理最嚴重的垃圾問題？中央政府跟環保署聽到我們的聲音了嗎？她強調，「救救南投縣，不要藉這個問題來打口水戰！」

ET快訊
台中驚現死亡谷！　梅花鹿「剩骨架」恐怖畫面曝
必勝客「大比薩下殺199元」　8口味任選
開店前10分鐘「排出一條肥龍」！　輾壓隔壁50嵐
動滋券又要來了！　擬依「出生日期發放」
連上6天補班超崩潰　人事總處要改了
快訊／丟丟妹離婚了！　確定掰了王心正3年婚
快訊／遊客闖秘境泡湯　1人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謹記陳綢阿嬤遺訓　蔡培慧宣布捐出本次選舉補助款

補班放假太頻繁惹民怨　蘇俊榮：不排除修改放假辦法

張麗善跑行程遇老翁OHCA　跪地施作CPR救回72歲農會代表

陳水扁、陳唐山悼念辜寬敏　留言「精神不死，制憲之路將走下去」

《全動法》草案「借屍還魂」？　賴士葆批：民主自由人權瞬間歸零

高虹安：與龍來公司暫停租約　竹市府恐面臨賠償

「她讓南投很生氣！」藍批蔡培慧只顧黨意　綠放爛南投變垃圾山

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

支持續辦北市228追思活動　黃瀞瑩：但形式可每一年做討論

新竹棒球場咎責...逾10人有疏失　高虹安點名內政部次長吳堂安

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

謹記陳綢阿嬤遺訓　蔡培慧宣布捐出本次選舉補助款

補班放假太頻繁惹民怨　蘇俊榮：不排除修改放假辦法

張麗善跑行程遇老翁OHCA　跪地施作CPR救回72歲農會代表

陳水扁、陳唐山悼念辜寬敏　留言「精神不死，制憲之路將走下去」

《全動法》草案「借屍還魂」？　賴士葆批：民主自由人權瞬間歸零

高虹安：與龍來公司暫停租約　竹市府恐面臨賠償

「她讓南投很生氣！」藍批蔡培慧只顧黨意　綠放爛南投變垃圾山

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

支持續辦北市228追思活動　黃瀞瑩：但形式可每一年做討論

新竹棒球場咎責...逾10人有疏失　高虹安點名內政部次長吳堂安

血液供應亮紅燈急缺O／AB型血　醫療用量激增血庫存見底

謹記陳綢阿嬤遺訓　蔡培慧宣布捐出本次選舉補助款

大陸財長：一些地方債務風險較高　已督促化解風險

高中木聯／球探建議打者發展性　林佳緯封印二刀流拚旅外

下一步「輕症免隔離通報」！羅一鈞估最快3月底實施　觀察重點曝

快訊／重回萬例！今本土+11995、增27死　連假效應明病例恐衝上2萬

「星宇信用卡」上市！辦卡送3千折扣碼　首刷禮價值＝商務艙機票

補班放假太頻繁惹民怨　蘇俊榮：不排除修改放假辦法

張麗善跑行程遇老翁OHCA　跪地施作CPR救回72歲農會代表

害外送員慘吞3600元罰單　國道服務區店家致歉：會負擔全額罰金

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

林明溱夫人哽咽盼公道　國民黨大咖南投齊力挺

最美發言人祕戀吳敦義次子　前妻是台灣五大家族千金

二二八國家紀念館聲明更正蔣萬安談話

新竹棒球場咎責　內政部次長吳堂安被點名

林宅血案主謀呼之欲出　監委：懷疑有隱藏檔案

炫耀嗆到蔣萬安「殺人兇手」！　這群人合照比YEAH

祕戀過夜吳敦義次子！　最美發言人回應了：會很醜嗎

最美發言人行情好　約會「潮男、文青」被拍到

林右昌：溫和修正房價　「打投機客不打投資客」

示威者要蔣萬安下跪！媒體人：邏輯癌令人莞爾

發現靜安之美　聽台青講兩岸故事

補班日6天掀民怨　綠挺「國定假日法」立法整合假期

更多熱門

相關新聞

「這次參選是為下次的不參選」　民進黨轟林明溱：史上最荒謬

「這次參選是為下次的不參選」　民進黨轟林明溱：史上最荒謬

南投縣立委補選將在周六登場，民進黨副秘書長黃建嘉1日再度針對國民黨候選人林明溱的參選理由提出質疑，他說，林明溱一再地強調這次參加立委補選是非常的委屈，而且這次參選是為了下次的不選，既然不想選，何必委屈呢？既然不想服務南投何必勉強呢？

預售屋換約限制見效　林右昌：成交量減少35％

預售屋換約限制見效　林右昌：成交量減少35％

控鄭文燦出國沒報告還「大撒幣」　藍：有臉對林明溱雙標？

控鄭文燦出國沒報告還「大撒幣」　藍：有臉對林明溱雙標？

地方傳轉戰不分區？　鄭運鵬：中央還沒溝通

地方傳轉戰不分區？　鄭運鵬：中央還沒溝通

轟民進黨修「全動法」是無限擴權　國民黨：如威權復辟

轟民進黨修「全動法」是無限擴權　國民黨：如威權復辟

關鍵字：

國民黨蔡培慧民進黨林明溱

讀者迴響

熱門新聞

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面