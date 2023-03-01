「她讓南投很生氣！」藍批蔡培慧只顧黨意　綠放爛南投變垃圾山

▲國民黨南投縣黨部外牆便特別設置了「她讓南投很生氣」主題看板。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投立委補選倒數三天，國民黨南投縣黨部今（1）日召開 「她為黨意爭口氣 卻讓南投很生氣！」記者會，國民黨副發言人呂謦煒指出，蔡培慧大肆宣傳她要為南投爭一口氣，其實只是要為黨意爭一口氣、為民進黨與賴清德爭一口氣，國民黨南投縣黨部外牆便特別設置了「她讓南投很生氣」主題看板，與蔡培慧看板直球對決。

同時呂謦煒也質疑，蔡培慧過去曾連署提案修《著作權法》封鎖「侵權」網站或IP，是不是也是箝制言論自由與網路自由的一種作為？另外，針對南投垃圾問題，南投縣議員宋懷琳指出，明明法律已賦與民進黨中央政府調度各縣市焚化爐權限，中央卻仍坐視南投垃圾困境，人家說南投好山好水，結果卻看到垃圾山，「快救救南投人吧！」

呂謦煒指出，蔡培慧在國民黨南投縣黨部斜對面設了一個「為南投爭一口氣」的看板，為了讓民眾了解她其實是「為黨意爭一口氣」，特別在南投縣黨部外牆掛上「她讓南投很生氣」看板，內容羅列她聽從黨意的歷史，過去主張萊劑要零檢出，現在卻挺萊豬；以前她說跟南投第二選區有隔閡、離這個選區「遠了一點」，現在卻參選這裡的立委補選；現在明明遍地缺蛋，她卻有閒情逸致跟農委會主委陳吉仲泡茶，請陳吉仲輔選，種種行為足證她心中只有黨意、沒有民意。

此外，呂謦煒表示，最近民進黨意圖修《全動法》擴權，管制媒體、管制網路來箝制言論自由，甚至疑似要拉學生去上戰場？實際上民進黨意圖管制網路言論不是第一次，除了之前因民意反彈而撤回的《數位中介法》外，2017年民進黨立委鄭運鵬便曾提案修《著作權法》，讓「侵權」的網站或IP可以被封鎖，當時蔡培慧連署表態贊成。問題是讓政府可以任意封鎖「侵權」網站，是否能讓有心人操作成以「侵權」為名，封鎖不利於己的網站或言論？讓網路上只剩下一種聲音？連這種政府擴權、有侵犯網路言論之虞的法案，蔡培慧都連署贊成，聽從黨意的蔡培慧對於《全動法》的修法，是否也會贊成？蔡培慧有義務要跟南投鄉親說清楚講明白。

對於南投垃圾問題，曾任南投市長的宋懷琳則指出，南投在林宗男當縣長時，全台都在普設焚化爐，當初民進黨執政的中央政府覺得南投人數少，量沒有那麼大，主張南投垃圾可以外運，運費由中央補助。時過境遷，南投與全台的垃圾量都大增，已不可同日而語，全台所有設焚化爐的縣市也面臨整改、休爐，不希望外縣市垃圾進入清運。她遇過最嚴重的問題是全台不收南投垃圾，是透過當時當新北市長的朱立倫才收了南投的垃圾，最遠還曾送到高雄的仁武去，但陳其邁當市長以後主張「自己垃圾自己收」，現在仁武也不收外縣市垃圾了，那垃圾怎麼辦？

宋懷琳表達她的切膚之痛，僅南投市垃圾一天就約60公噸，一個月1800噸，但一個月曾經出去不到10噸，每個月就有1700多噸垃圾要留在南投市，當時垃圾堆置場靠近市區，晚上風一吹，整個市區都聞到味道，居住品質非常糟糕，民眾非常反感、抗議不斷。過去南投垃圾還曾因天氣炎熱自燃，南投市土地才那麼一點點，光堆在南投市垃圾場的垃圾量最多就有3萬多公噸，再看草屯、名間，烏溪過去就是垃圾山，人家都說南投好山好水，結果卻看到垃圾山，問題誰來解決？

宋懷琳強調，南投很可憐，因為現在全台只有南投、花蓮、新竹市沒有焚化爐，得求外縣市處理，但人家不收怎麼辦？中央要不要跳出來協調？但她卻沒看到中央有任何動作。《廢清法》2016年通過時，就賦與中央必要時可調度焚化爐、各縣市不得拒收的權限，卻看不到成果，中央是不是應該出來替我們解決垃圾問題？中央是不是應該跟我們地方站在一條線，幫南投處理最嚴重的垃圾問題？中央政府跟環保署聽到我們的聲音了嗎？她強調，「救救南投縣，不要藉這個問題來打口水戰！」