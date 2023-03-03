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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財政ABC只對一半！　曾銘宗公開點名莊翠雲不適任財長　

▲▼財政部長莊翠雲 陳建仁赴立法院備詢疫後特別預算財。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長莊翠雲備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁3日赴立法院，針對「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」進行報告並備詢。國民黨立委曾銘宗質詢時點名財政部長莊翠雲，一個財經界、財政部98％不認為會升任部長的人，蔡政府、陳內閣居然敢用，直言本來對陳建仁的組閣很有信心，但看到莊的名字，竟是「為女性而女性」，沒想到莊膽子很大還敢接。

曾銘宗質詢時指出，過去與財政部長莊翠雲是財政部同事，在財政部服務多年都在國有財產局服務，「陳院長請你來當財政部長，有沒有信心？」莊說，既然擔任財政部長就有信心，而且有優秀的團隊。

接著曾銘宗開始出考題，先是問到民國110全國稅收超徵多少？莊翠雲答道，大概超徵2000億左右；接著曾再問，民國111年超徵多少？莊答道，111年在中央部分有4002億。但曾說，2個都錯，110年稅收超收4327億，111年超收5237億。

曾銘宗繼續問，今年政府總預算歲入編列多少？莊翠雲先是答2兆6千多億，接著看向場邊的幕僚，但隨即被曾打斷，說是2兆5790億；曾銘宗接著問，歲課收入編列多少？莊說，歲課收入大概1兆9千多億，但仍被曾反駁，是2兆1949億。

曾銘宗接著再問，歲入跟歲課收入的差異？莊翠雲說，歲入除了歲課收入外，還有其他的財產收入以及營業收入，涵蓋的項目比較大。而今年主計總處預估的GDP成長率多少？莊說，2.12％；CPI年增率多少？莊說，2.16％。

然後曾銘宗問，中央政府一年以上的債務餘額，預算數多少？莊翠雲說，預算數大概有6兆多，實際數字約在5兆7千多億。但曾反問，是6兆多少？莊說，約是6兆6千多億。至於國債鐘？莊答覆，在2月底時是25萬6千。

曾銘宗說，他沒有出太難的題目，但部長大概只對一半，且都是財政ABC、還沒有出太難的題目，「我認為以妳的專業，可以做一個非常優秀的國產署長或是督導國產業務非常稱職的次長，但是院長把你擺錯地方」。莊翠雲則說，對於委員的指教都虛心接受。

曾銘宗表示，自己沒有為難的意思，只是要突顯蔡政府、陳內閣「用人不講專業」，財政部長何等重要？做為一個財政部長，如果去問財委會歷屆委員「莊翠雲次長會不會當部長？」，沒有一個人會認為你會當部長；去問財政部同仁，99％的人不會認為莊翠雲次長會升任部長；去問財經界，98％不認為莊翠雲會升任部長。

「我也知道這次內閣改組過程，也去打聽了，財政部長是為了多一位女性，妳也敢接。」曾銘宗說，他先誠懇的講，下一次財委會開始就看妳怎麼承受財委會的砲火，妳最好要有信心，因為不會像這樣用ABC問。

曾銘宗說，過去與莊翠雲關係很好，沒有故意為難，士大夫無私交，「今天問妳，是要突顯，蔡政府、陳院長用人極度誇張」，質詢過程中如果妳覺得不舒服我願意先表達抱歉，但他是要突顯，本來對陳建仁的組閣很有信心，但看到妳名字出來後，竟是「為了女性而女性」，妳膽子很大還敢接。

曾銘宗說，要質詢莊翠雲有很多掙扎，但要突顯的是陳建仁竟然任命一個財經界、財政部98％不認為會升任部長的人。但既然任命了，希望就好好做。
 

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