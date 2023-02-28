228提「三平、三安」！　侯友宜：用善待、理解、包容、關懷串團結

▲侯友宜出席二二八紀念日活動。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

今年是228事件76週年，新北市府今（28）日下午在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，新北市長侯友宜在致詞時提出有別於以往的言論，他提出「三平」（社會公平、兩岸和平、國家太平）、「三安」（人民安心、社會安定、國家安全）。並指出，「228教我們用善待、理解、包容、關懷串起團結的愛，讓我們一起不分你我、族群、黨派讓國家及人民充滿希望」。

侯友宜稍早抵達會場時，除了向新北市二二八總會理事長洪顯詔表達致意外，也一一向到場的受難家屬及代表握手致意。他提到，228事件走過76年頭，每一年在這期間都會齊聚一堂，用一顆誠摯的心對受難者家屬致上無限的敬意，在這歷史洪流當中，228讓我們學會還原事實、釐清真相，更要弭平家屬的心情，用包容跟愛的心情讓台灣人民永遠站在一起，因為懂的分享、尊重多元台灣才會共好，這就是台灣不一樣的地方。

侯友宜提到，這幾年台灣出現政治亂象，大家拚政治、拼顏色、拼的是對立衝突，讓人民看不到機會、希望、未來，「我們難道忘了228歷史的教訓嗎？這樣的教訓還不夠嗎？」。

侯友宜再說，五年前、228的今天，他選擇了不一樣的道路，決定出來選舉，希望一心為國家、人民做事，用這樣的信念，把國家、人民利益放在最高的位置，永遠超過黨、超過派，沒有個人，因為台灣是我們的家，家裡裡面的人要互相、尊重、放下對立衝突，團結走在一起，讓國家更有力量。而他選擇這條路，就是期待用分享、多元的方式，為中華民國、台灣開創不一樣的格局。

話鋒一轉，侯友宜說，當前社會大家面臨很艱鉅的挑戰，為政者要聽民眾聲音，用理性務實的態度，解決民眾的事情，並用正向的態度善待這塊土地「社會公平、兩岸和平、國家太平」，用「三平」帶領大家一起度過詭譎情勢，並用信心攜手合作。

「土地也要落實三安，人民安心、社會安定、國家安全」，侯友宜說，228教我們用愛善待、理解、包容、關懷串起團結的愛，讓我們一起不分你我、族群、黨派讓國家及人民充滿希望。

最後，侯友宜也說，「我們可以選擇，寬容原諒，但更要學習，包容彼此」，可以張開雙手，分享彼此的經驗，不管是悲傷、還是快樂，是好的、或是壞的，只有「分享」，才會「共好」，尊重多元，這是台灣在當前華人社會中，最不一樣的地方，這是我們的自信，更是台灣民主的表現。



