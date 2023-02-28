　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

228提「三平、三安」！　侯友宜：用善待、理解、包容、關懷串團結

▲▼ 侯友宜出席二二八紀念日活動 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席二二八紀念日活動。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

今年是228事件76週年，新北市府今（28）日下午在三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，新北市長侯友宜在致詞時提出有別於以往的言論，他提出「三平」（社會公平、兩岸和平、國家太平）、「三安」（人民安心、社會安定、國家安全）。並指出，「228教我們用善待、理解、包容、關懷串起團結的愛，讓我們一起不分你我、族群、黨派讓國家及人民充滿希望」。

侯友宜稍早抵達會場時，除了向新北市二二八總會理事長洪顯詔表達致意外，也一一向到場的受難家屬及代表握手致意。他提到，228事件走過76年頭，每一年在這期間都會齊聚一堂，用一顆誠摯的心對受難者家屬致上無限的敬意，在這歷史洪流當中，228讓我們學會還原事實、釐清真相，更要弭平家屬的心情，用包容跟愛的心情讓台灣人民永遠站在一起，因為懂的分享、尊重多元台灣才會共好，這就是台灣不一樣的地方。

▲▼ 侯友宜出席二二八紀念日活動 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜提到，這幾年台灣出現政治亂象，大家拚政治、拼顏色、拼的是對立衝突，讓人民看不到機會、希望、未來，「我們難道忘了228歷史的教訓嗎？這樣的教訓還不夠嗎？」。

侯友宜再說，五年前、228的今天，他選擇了不一樣的道路，決定出來選舉，希望一心為國家、人民做事，用這樣的信念，把國家、人民利益放在最高的位置，永遠超過黨、超過派，沒有個人，因為台灣是我們的家，家裡裡面的人要互相、尊重、放下對立衝突，團結走在一起，讓國家更有力量。而他選擇這條路，就是期待用分享、多元的方式，為中華民國、台灣開創不一樣的格局。

▲▼ 侯友宜出席二二八紀念日活動 。（圖／記者崔至雲攝）

話鋒一轉，侯友宜說，當前社會大家面臨很艱鉅的挑戰，為政者要聽民眾聲音，用理性務實的態度，解決民眾的事情，並用正向的態度善待這塊土地「社會公平、兩岸和平、國家太平」，用「三平」帶領大家一起度過詭譎情勢，並用信心攜手合作。

「土地也要落實三安，人民安心、社會安定、國家安全」，侯友宜說，228教我們用愛善待、理解、包容、關懷串起團結的愛，讓我們一起不分你我、族群、黨派讓國家及人民充滿希望。

最後，侯友宜也說，「我們可以選擇，寬容原諒，但更要學習，包容彼此」，可以張開雙手，分享彼此的經驗，不管是悲傷、還是快樂，是好的、或是壞的，只有「分享」，才會「共好」，尊重多元，這是台灣在當前華人社會中，最不一樣的地方，這是我們的自信，更是台灣民主的表現。

▲▼ 侯友宜出席二二八紀念日活動 。（圖／記者崔至雲攝）
 

ET快訊
快訊／俄羅斯緊急關閉機場！　全面暫停起降
24歲工程師「一周中風2次」　醫揭主因：很多人這樣生活
蔡天鳳前夫一家「毀屍成功恐影響判決」　香港有先例
快訊／港警找蔡天鳳軀幹　「尋獲可疑骨頭」！　
快訊／飛越霍華德驚天一扣！　他獲滿分奪冠軍
獨／沒道歉就走了！韓國棒球團疑舔冰勺　留「這物」在台
D奶長腿妹遭撿屍！　驚醒一掌把他打軟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談李登輝、馬英九都曾道歉　蔣萬安「依循脈絡」：身為市長致上歉意

藍喊「非綠聯盟」是卡侯？　侯友宜：唯有團結一心中華民國才強

南投立委補選／蔡培慧允規劃竹產業鏈　林明溱推彰南橫向快速道

228受難者家屬追思　「國旗男」舉牌鬧場：有蔣介石才有台灣

228提「三平、三安」是總統格局？　侯友宜：從政者應扛起的責任

要228真相！受難家屬等76年了　盼國民黨公開資料

致詞遭抗議民眾喊「殺人兇手」打斷　蔣萬安：尊重任何聲音

蔣萬安為228道歉遭嗆「殺人兇手」　抗議民眾是他們

蔣萬安二二八致詞遭打斷　藍議員嘆：連給他道歉的機會都不給？

228提「三平、三安」！　侯友宜：用善待、理解、包容、關懷串團結

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

見白人正妹頸紋「免費」　華裔男傻眼：別亂刺青

上百隻鯉魚入住發財車後斗　老闆花3年DIY「土豪式魚池」

Apple嘆「空病床不能躺」挨轟　護理師：醫院不是飯店..她還原真相

女神被追走！癡情弟等2年　分手後眾人前大聲公告白

駕駛不甩管制逆向被按喇叭　後座男不滿嗆：有什麼問題

談李登輝、馬英九都曾道歉　蔣萬安「依循脈絡」：身為市長致上歉意

藍喊「非綠聯盟」是卡侯？　侯友宜：唯有團結一心中華民國才強

南投立委補選／蔡培慧允規劃竹產業鏈　林明溱推彰南橫向快速道

228受難者家屬追思　「國旗男」舉牌鬧場：有蔣介石才有台灣

228提「三平、三安」是總統格局？　侯友宜：從政者應扛起的責任

要228真相！受難家屬等76年了　盼國民黨公開資料

致詞遭抗議民眾喊「殺人兇手」打斷　蔣萬安：尊重任何聲音

蔣萬安為228道歉遭嗆「殺人兇手」　抗議民眾是他們

蔣萬安二二八致詞遭打斷　藍議員嘆：連給他道歉的機會都不給？

228提「三平、三安」！　侯友宜：用善待、理解、包容、關懷串團結

日本壽司飯捲變「彩色鉛筆」萌翻！　超可口模樣越寫越療癒

《惡靈古堡4》重製版將有試玩版　搶先重溫里昂拯救礙事莉

快訊／林書豪兄弟對決！林媽特意穿這樣穿　被問挺誰贏？

快訊／俄羅斯緊急關閉「機場半徑200km空域」　全面暫停起降

鳳梨洗泰國浴「極樂1對6」　曝光超大浴缸感嘆：羊入虎口了

永康228連假交通順暢　 6+1精準執法死亡少1人受傷少11件

越南新二代成廣播主持人　回饋新住民揭融入台灣生活關鍵

台泥重慶廠火警　估影響生產7天、既有發貨無影響

談李登輝、馬英九都曾道歉　蔣萬安「依循脈絡」：身為市長致上歉意

深夜開車到河岸花海看星星　浪漫男窘遇刁車...中興警暖助脫困

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

政治熱門新聞

陳建仁上任第一個惡法？　郭正亮警告：因「全動法」留下歷史罵名

快訊／民眾喊「殺人兇手」聲浪不斷　蔣萬安為228事件道歉

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

快訊／蔣萬安二二八致詞被打斷　抗議群眾衝入喊「殺人兇手」

全文／蔣萬安以北市長身分為二二八道歉：我願終身守護民主

預言2024「國民黨的他會贏」　沈富雄：提名後猛虎出閘

KOL直言找不到投賴理由　賴清德最新行動曝光

全動法挨轟管制言論　趙少康：民進黨停手吧

讚盧秀燕2舉動不簡單！陳水扁：成功非偶然

「全動法屬緊急命令狀態的法制」　國防部：絕不影響人民平時權益

陳智菡嗆蔡壁如「很久沒參與決策」

力挺林明溱！　盧秀燕重批蔡培慧：她若當選一定放爛南投縣

受難家屬落淚！蔣萬安出席228活動

更多熱門

相關新聞

藍喊「非綠聯盟」是卡侯？　侯友宜：唯有團結一心中華民國才強

藍喊「非綠聯盟」是卡侯？　侯友宜：唯有團結一心中華民國才強

外界關心國民黨2024總統人選，新北市長侯友宜今（28）日出席新北市府舉辦的二二八和平紀念儀式。會後媒體問到，國民黨近期拋出的「非綠聯盟」似乎是想避免未來三腳督，但也有綠營認為這樣是「卡侯」？對此，侯友宜表示，無論用什麼方式，唯有團結一心，台灣內部共好，中華民國就會更強。

228家屬追思　鬧場男：有蔣介石才有台灣

228家屬追思　鬧場男：有蔣介石才有台灣

228提「三平、三安」是總統格局？　侯友宜：從政者應扛起的責任

228提「三平、三安」是總統格局？　侯友宜：從政者應扛起的責任

致詞遭抗議打斷　蔣：尊重任何聲音

致詞遭抗議打斷　蔣：尊重任何聲音

蔣萬安為228道歉遭嗆　抗議民眾是他們

蔣萬安為228道歉遭嗆　抗議民眾是他們

關鍵字：

228侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

蔡天鳳現任老公首現身！

蔡天鳳頭顱「放青菜煮湯」　高大成推測原因

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

不是換錢！特休「1用法」過來人戰翻

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

明一天內掉13度！上班日變天轉涼

Toyz開飲料店擠爆西湖站　她試喝喊會回購

一隻阿圓搭船「突遭男子抓腋下」

媽媽瞬間潰堤！蔡天鳳全家抵肢解案現場

福特「新國民7人座休旅」現身

《康熙》郭世倫呼麻消失10年　「翻身成老闆」近況曝光

特斯拉「Model 2」有望登場！

更多

最夯影音

更多
婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸

婦遲到求開門被拒批不通人情　台鐵副站長怒：這是大眾運輸
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

門口被停車3.5hrs擋出入！　屋主移2車「前後夾攻」反制

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

郭書瑤幫狗洗澡超狼狽苦笑：好荒謬　女力爆發抱大型犬「偉晉幫開門XD」

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

張進德2局下開轟助富邦領先！　蔣智賢美技讓古巴打者看傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面