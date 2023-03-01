200年老廟「插田中」！嘉義驚見半截清朝遺址　知情人士解答了

▲有網友在嘉義一處田中發現「半截老廟」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣廟宇密度全球第一，全台有將近3萬3000多個宗教聚會場所，等於每1平方公里至少有1座寺廟或教堂。不過，有網友近日發現，嘉義竟有一處廟宇是「插」在田中央，只露出屋頂部分，引發熱議。對此，有知情網友透露，該廟是「五福宮」舊址，已有200年的歷史。

一名網友在臉書「路上觀察學院」PO出照片，只見一片稻田中央竟出現「半截」廟宇，只剩下屋頂部分露在地面上，其餘建築本身則被埋在地下，從屋頂雕刻與彩磚的色澤來看，該間廟宇應已有多年歷史。奇特畫面一曝光，馬上吸引8000多名網友按讚，近300則留言。

不少網友紛紛笑稱「走過去按F對話，它會升起來」、「不知道有沒有聖甲蟲」、「這個剛種下去而已，還不能收成」、「那個下面有被淹沒的古文明，亞特蘭提斯」、「神跡呀！從田中竟冒出廟頂，將和秧苗一同成長，未來完全出土將會是間神廟呀」、「真正的土地，公廟」、「廟融化了」、「要解開謎底神廟才會浮出」。

另外，也有知情網友表示，該廟是嘉義六腳五福宮舊址，建於清朝1825年，並在日治時期1915年重新修繕，不過在1959年（民國48年）遭遇八七水災沖毀，後來省水利局整治河川興建建堤防，村民便另尋地改建新廟，而舊的空廟體就留在北港溪旁田中，成了全台唯一插在田中央的廟宇。