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打造乾淨家園！基隆廟口鬧區增設垃圾桶　3／1起亂丟垃圾罰2400

▲基隆廟口鬧區增設垃圾桶 3／1起亂丟垃圾罰2400元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆廟口鬧區增設5處行人專用垃圾桶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為打造乾淨家園，即日起試辦在廟口夜市等觀光熱點，增設5處行人專用垃圾桶，同時增加清運次數，市長謝國樑28日中午，帶著環保局長馬仲豪等人前往視察，希望能夠減少街道騎樓的垃圾。環保局表示，自3月1日起，亂丟垃圾將面臨至少2400元以上的罰鍰，同時呼籲市民朋友配合勿亂丟垃圾。

謝國樑表示，在廟口夜市等鬧區增設垃圾桶的政策，市府也是經過了很長時間的思考後決定，基隆市的廟口夜市是世界知名的小吃觀光景點，但要求觀光客在吃個小吃之後，還要把垃圾帶回車上，甚至帶回家裡，對觀光客實在很不方便，因此市府自即日起在市區增設5個垃圾桶，提供觀光客及消費者更好的服務，不過他也特別呼籲市民朋友，千萬不要把家戶垃圾丟入公共垃圾桶裡。

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▲基隆廟口鬧區增設垃圾桶 3／1起亂丟垃圾罰2400元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆廟口夜市等觀光熱點，增設5處行人專用垃圾桶。

謝國樑說明，環保局在鬧區增設的5處行人專用垃圾桶，地點分別是廟口夜市前人行道、吉祥大樓地下道出口、金鷹銀樓旁邊、正祥復健診所人行道以及仁五路公車站；除了增設行人專用垃圾桶之外，環保局也將把清運次數，從每日3趟增加為每日5趟，維護垃圾桶周邊地點的清潔。

謝國樑說，他常常在市區廟口等處走動，認為廟口夜市周邊的垃圾問題相當嚴重，不排除是觀光客因為找不到垃圾桶，才隨處棄置，市府增設行人專用垃圾桶，除了更加友善觀光客，市府也會透過科技執法，希望與市民一起打造基隆市成為乾淨家園。

環保局長馬仲豪也指出，即日起試辦在市區增設行人專用垃圾桶，主要目的是希望能夠減少騎樓、街道的垃圾；此外，基隆市政府自3月1日起，將提高亂丟垃圾罰則，對於亂丟垃圾的行為，罰鍰將從原本的1200至6000元，提高為2400至6000元，呼籲市民朋友配合，不要隨意棄置垃圾。

▲基隆廟口鬧區增設垃圾桶 3／1起亂丟垃圾罰2400元。（圖／記者郭世賢翻攝）

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