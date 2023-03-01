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直擊！最美發言人祕戀吳敦義次子　無懼紛擾幽會過夜

▲▼【最美發言人祕戀】幽會、過夜成另類藍白合　民眾黨徐千晴祕戀吳敦義次子。（圖／鏡週刊提供）

▲2023.02.14 20:20 本刊直擊徐千晴（右）與吳子文（左）在情人節當天共進晚餐，一同返回吳家過夜。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨美女發言人徐千晴傳出新戀情！本刊多次直擊，徐與一名壯碩的男子頻頻約會，不僅甜蜜共度情人節、耶誕夜與生日，甚至還多次一同過夜；更讓人意外的是，這名男子，正是前副總統吳敦義的次子吳子文。男方是藍營名門之後，女方則是白色力量的明日之星，2人無懼政治紛擾交往，成為另類的藍白合。

吳子文小檔案

年齡 ：48歲
現職 ：德意志銀行香港分行風險分析師
學歷 ：美國麻州大學土木系、香港科大工商管理碩士
經歷 ：曾短暫擔任國會助理
徐千晴小檔案

年齡：32歲
現職：民眾黨發言人
學歷：文化大學法律系財經法律組、上海復旦大學國際法學碩士
經歷：曾拍攝電視廣告、偶像劇和電影，後曾任新北市議員葉元之助理、民眾黨團法案助理、副發言人、高虹安競選總部發言人

今年2月14日晚間七點，本刊直擊有「民眾黨第一美女」的發言人封號的徐千晴，前往林森北路與一名壯碩的男子會合，接著2人就前往一家日式丼飯店用餐。餐畢後，2人就步行前往吳的住處，直到隔天上午，徐才走出吳子文家，再步行回到自己的住處。

▲▼【最美發言人祕戀】幽會、過夜成另類藍白合　民眾黨徐千晴祕戀吳敦義次子。（圖／鏡週刊提供）

▲▼【最美發言人祕戀】幽會、過夜成另類藍白合　民眾黨徐千晴祕戀吳敦義次子。（圖／鏡週刊提供）

▲2023.02.14 20:25 徐千晴和吳子文吃完晚餐後，2人一前一後步入吳宅。

此外，去年12月24日耶誕夜，本刊也發現徐直奔林森北路的一家熱炒店，此時吳子文早已在裡面點了菜，2人享用完畢後，吳還讓徐先離開餐廳，他自己才起身買單。後來，2人又到會合，又一同回到吳的住處，1個小時後又出門分道揚鑣。

▲▼【最美發言人祕戀】幽會、過夜成另類藍白合　民眾黨徐千晴祕戀吳敦義次子。（圖／鏡週刊提供）

▲2022.12.24 20:00 徐千晴與吳子文於耶誕夜當晚，相約在林森北路一家熱炒店用餐。

另外，12月26日徐千晴生日當天，雙方又相約在徐家巷口的高檔無菜單日本料理店，用完餐後，2人再度回到吳家，期間徐又返回租屋處換裝，再回到吳宅，直到凌晨都未離開。

▲▼【最美發言人祕戀】幽會、過夜成另類藍白合　民眾黨徐千晴祕戀吳敦義次子。（圖／鏡週刊提供）

▲外型亮眼的徐千晴（左），因去年選前擔任高虹安（右）的發言人受到關注。（翻攝徐千晴臉書）

除了一起度過所有節日，本刊曾直擊，徐千晴似乎還曾為了吳子文親自下廚。今年2月9日晚間，徐下班後到捷運善導寺站旁的超市買菜，提了一袋食材前往吳宅，在吳家待了3個多小時，到了於晚上10點，才拖著疲憊的步伐返家。

本刊致電徐千晴求證，她僅簡單表示和吳子文是認識很久的朋友，還反問本刊：「照片會很醜嗎？」，至於本刊拍到的潮男只是黨工、文青男則是朋友，大家相約一起吃飯而已，最後更禮貌傳訊說「跟沒什麼名氣的我，你們辛苦了」。

另本刊亦聯絡吳子文母親蔡令怡女士，蔡則婉轉表示不方便提供吳的電話給本刊進行查證，也不清楚吳徐二人關係，蔡令怡說：「我兒子不是容易交到朋友的個性，如果有交到什麼朋友都會帶回來看，我是不知道有這件事啦！所以應該沒有這回事吧！」

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【最美發言人祕戀1】鄉民心碎了！　直擊最美發言人情人節有他愛相隨
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